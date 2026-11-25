(EFE).- La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el Gobierno venezolano, Dinorah Figuera, descartó en una entrevista con EFE que Estados Unidos ejerza un tutelaje sobre la mesa de negociación, asegurando que no están subordinados a Washington, cuyo papel se limita a la asesoría y el acompañamiento.

Figuera aseguró que la oposición venezolana mantiene su autonomía en la mesa de diálogo con el chavismo y explicó que la Administración estadounidense únicamente brinda «asesoría» y «acompañamiento» en la hoja de ruta que tiene como objetivo lograr eventualmente la convocatoria de unas elecciones presidenciales.

«No», respondió al ser consultada por EFE sobre una agenda impuesta por Estados Unidos.

«Allí no hay una intervención que pudiera suponer que nosotros estamos subordinados a lo que dice Estados Unidos, no es el caso», insistió.

DINORAH FIGUERA Y EL DIÁLOGO

Explicó que Washington está acompañando el proceso en cuanto a asesoría técnica, el manejo de los lapsos o el cruce de «líneas rojas», aunque reconoció que la Administración estadounidense también está ahí para recibir «alertas» de «acciones» que pudieran ralentizar el proceso de negociación.

«Nosotros tenemos la libertad de discutir lo que nos gusta, lo que no nos gusta (…) Pero de allí a que nosotros nos sentimos que somos vigilados, que somos fiscalizados, que estamos aquí subordinados de ninguna manera. No lo permitiría en lo personal», sostuvo.

Figuera volvió a agradecer a Estados Unidos por el operativo militar del 3 de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro porque, dijo, es lo que le ha permitido tener garantías políticas y civiles para sentarse a dialogar hoy en nombre de un sector de la oposición que cuenta con el respaldo de Washington.

«Yo estoy disfrutando hoy de las garantías políticas y civiles, de tener libertad de expresión y de tener libre tránsito y eso yo lo valoro mucho y es por eso que (…) estoy agradecida del 3 de enero, estoy agradecida con el Gobierno de Estados Unidos, sobre todo, por supuesto, con su secretario de Estado, Marco Rubio, quienes están firmemente apostando a que Venezuela tenga democracia más temprano que tarde», apuntó.

Los diálogos entre el chavismo y la oposición, que empezarán su quinta ronda el próximo 10 de diciembre, iniciaron formalmente en agosto pasado. Esto en el marco del plan de transición de Estados Unidos para Venezuela, luego de capturar a Maduro.

En las conversaciones no participa la líder opositora María Corina Machado. Sin embargo, ha expresado públicamente su deseo de que las negociaciones culminen con éxito.