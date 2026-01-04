Difunden video del hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra quien llamó a «mantenerse en las calles» para exigir su liberación

Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario capturado, llamó este domingo a los simpatizantes del oficialismo a mantenerse en las calles para exigir la «liberación inmediata» de su padre y Cilia Flores, tras el operativo ejecutado por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

El diputado calificó el hecho como «un secuestro». Al mismo tiempo, llamó a «la unidad total de las fuerzas populares y militares» para «defender la soberanía del país».

«Que nos duele, claro que nos duele. Claro que nos da arrech*ra, pero no van a poder, no j*da. Se los juro por mi vida, se los juro por mi papá, se los juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir», afirmó Maduro Guerra en un en vivo.

El hijo del mandatario insistió en que las movilizaciones deben comenzar este mismo domingo 4 de enero. Esto, con el fin de «demostrar lealtad y cerrar filas» ante lo que considera una agresión externa.

MADURO GUERRA HABLA DE «TRAIDORES»

Maduro Guerra también arremetió contra quienes intentan «desestabilizar al oficialismo» bajo el uso de una «guerra psicológica».

«Quieren sembrar cizaña, no lo van a lograr. Quieren sembrar dudas, no lo van a lograr. No lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá. La historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará. Lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moros y a Cilia Flores», añadió.

Asimismo, Maduro Guerra también compartió que ha recibido muestras de respaldo de sectores religiosos y espirituales.

«Me llamó mucha gente hoy, Nahum, mucha gente espiritual, mucha gente evangélica, pero mucha gente de mucha fe, pues. Y todos, todos, sin ponerse de acuerdo, sin conocerse, hasta sin llevarse bien, todos me decían: ‘De esta salimos, de esta salimos, y el presidente Nicolás Maduro va a volver, va a volver’», relató.

Finalmente, Maduro Guerra reafirmó que la actual crisis se superará «a través de la perfecta unión cívico-militar-policial».