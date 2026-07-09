Detuvieron a nueve personas por desacatar el duelo nacional en Zulia, tenían música a todo volumen

Funcionarios de la Policía Bolivariana del estado Zulia detuvieron a nueve personas por realizar una reunión en medio del duelo nacional decretado por las autoridades por los devastadores terremotos del 24 de junio que ya han dejado 3.811 muertos.

Los hechos ocurrieron en la parroquia Libertad, municipio Machiques de Perijá, en horas de la madrugada del domingo en el sector San Benito.

Los policías acudieron al lugar tras recibir una denuncia donde se alertaba sobre la perturbación de la paz ciudadana y la convivencia vecinal mediante el uso de equipos de sonido a excesivo volumen.

De acuerdo al reporte de la policía en redes, estas personas quedaron detenidas por alteración del orden público y desacato a la autoridad. Incluso, vecinos de la comunidad los llaman «los revoltosos Bohórquez» debido a la recurrencia en este tipo de conductas.

Los detenidos quedaron identificados como Bubi del Carmen Bohórquez de Báez (45); Alexis Daniel Bohórquez Quintero (32); Jorge Luis Romero Bohórquez (27); Carl Yersin Romero Mora (19); José Manuel Báez Bohórquez (22); Jesús Alberto Romero Fernández (29); Carlos Javier Figueroa Sánchez, de (35); Jeanny Mariel Colina Ávila (18); y María Fernanda Hernández Romero (18).

«Tomaron una conducta hostil en contra de los oficiales, por lo que fue necesario aplicarles técnicas de esposamiento», acotó el cuerpo de seguridad.

Asimismo, apuntó que en el sitio se retuvo una camioneta Pick-up de doble cabina, color plata, placas A99AW0V. También dos motos, una marca MD modelo Cóndor, color rojo y otra marca Empire modelo EK Express Lite, color negro. Ambas sin placas visibles.

Estas personas fueron llevadas al Centro de Coordinación Policial N° 20 Machiques, donde quedaron a la disposición de la Fiscalía.