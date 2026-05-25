Destituido director del Internado Judicial de Barinas tras protesta de reclusos, según el OVP

El director del Internado Judicial de Barinas (Injuba), Elvis Macuare Guerrero, fue destituido después de que los reclusos hicieran una protesta y tomaran el control de las instalaciones, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

En redes sociales circuló un video sobre la aparente salida de Macuare de la dirección de la cárcel. Según el OVP, esta información fue confirmada «a través de declaraciones de autoridades regionales de Barinas».

Igualmente, el OVP reveló que el ministro de Servicio Penitenciarios, Julio García Zerpa, se desplazó hasta la cárcel para atender la protesta. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido o la aparente destitución de Macuare.

«Aunque el ministro Julio García Zerpa se encuentra en el Injuba, no ha dado la cara a los familiares, no informó sobre la destitución del director y tampoco existe, hasta ahora, un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio», señaló el OVP.

Para el OVP, el ministro García Zerpa es «incapaz de ejercer sus funciones frente al Ministerio de Servicios Penitenciarios». «Reiteramos la exigencia de destitución», aseveró la ONG.

TRASLADO DE PRESOS

Por otra parte, el OVP afirmó que «autobuses repletos de privados de libertad salen de las instalaciones» de la cárcel. Más temprano, los reclusos manifestantes bajaron del techo de la prisión, pero se desconocían más detalles al respecto.

«A algunos internos los obligaron a cerrar las ventanas (de los autobuses) y bajar las cortinas para impedir que fueran vistos, mientras que otros lograron gritar que serían trasladados a un centro penitenciario en el estado Miranda», indicó el OVP.

A 24 horas del inicio de la protesta, familiares de los reclusos permanecen a las afuera de la cárcel sin recibir detalles de la situación. «Nadie les ha informado oficialmente qué está ocurriendo y, hasta este momento, desconocen el paradero de los privados de libertad», dijo.

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Autobuses tras autobuses repletos de privados de libertad salen de las instalaciones del Internado Judicial de Barinas (INJUBA). A algunos internos los obligaron a cerrar las ventanas y bajar las cortinas para impedir que fueran vistos, mientras que otros lograron gritar que… pic.twitter.com/GjYncDn7vY — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 25, 2026



El OVP alertó que se desconoce cuántos de los reclusos, que son 1.200 hombres y 112 mujeres, serán trasladados y cuántos permanecen en la cárcel. «La opacidad y el ocultamiento de información forman parte de la política penitenciaria», añadió.

Los reclusos comenzaron la protesta en la tarde del domingo, exigiendo el respeto de sus derechos y la destitución del director de la cárcel. Aunque hay reportes extraoficiales de heridos, todavía no hay un balance oficial de los hechos.