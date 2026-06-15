Designaron a Rosinés Chávez como jefa de una gran misión y destituyeron a Freddy Ñáñez como ministro de Ecosocialismo

Rosinés Chávez, cuarta hija del fallecido presidente Hugo Chávez, fue designada este lunes como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Chávez se desempeñaba como la presidenta del Instituto Nacional de Parques de Venezuela (Inparques). Ahora se apartará de este cargo y pasará a estar al frente de la Gran Misión Venezuela Joven.

Rodríguez afirmó que la designación tiene el «objetivo de fortalecer este hermoso proyecto creado para acompañar a nuestros jóvenes en sus comunidades y brindarles nuevas oportunidades».

Por su parte, Rodríguez también destacó el trabajo de la diputada oficialista Génesis Garvett al frente a este organismo. «Nuestro agradecimiento por su gran labor en esta misión y quien cumplirá nuevas responsabilidades», añadió.

NUEVO MINISTRO DE ECOSOCIALISMO

Este mismo lunes, la mandataria encargada designó a Nelson Rodríguez como nuevo ministro para el Ecosocialismo y presidente de Inparques. Además, agradeció a Freddy Ñáñez, quien estuvo desde enero al frente de esta cartera.

«(Nelson Rodríguez es un) profesional de amplia experiencia en la administración pública y en las áreas de planificación estratégica, así como en la gestión de aprovechamiento forestal, protección y conservación del ambiente», indicó la presidenta encargada.

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Rodríguez indicó que el nuevo ministro tendrá la «responsabilidad de desarrollar y fortalecer políticas públicas para la protección de nuestra Pachamama». A esto se sumará la «atención integral en materia ambiental».

Las designaciones de Chávez y Rodríguez se dieron par de horas después de que Paola Posani pasara a ser la nueva ministra de Hábitat y Vivienda. El mayor general Jorge Márquez fue removido de esta cartera y de su rol como jefe del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.