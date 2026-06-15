Delcy Rodríguez removió al mayor general Jorge Márquez de dos importantes instituciones, así quedaron

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes, 15 de junio, a la arquitecta Paola Posani como nueva ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, en sustitución del mayor general Jorge Márquez Monsalve.

La mandataria destacó la trayectoria profesional de Posani y expresó su confianza en que fortalecerá las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la vivienda y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

El anuncio fue realizado por Rodríguez a través de sus canales oficiales, donde resaltó que Posani es doctora en Arquitectura y cuenta con una amplia experiencia en la administración pública, especialmente en áreas relacionadas con la planificación urbana y el desarrollo de infraestructura.

Asimismo, recordó que la arquitecta ha ejercido la docencia universitaria y forma parte de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Según Rodríguez, la nueva ministra tendrá la responsabilidad de continuar impulsando programas orientados a garantizar el derecho a una vivienda digna y consolidar proyectos de desarrollo urbano sostenible.

Enfatizó, que la experiencia técnica y académica de Posani, será clave para enfrentar los retos del sector y avanzar en soluciones habitacionales para la población.

«Confío en su profesionalismo para asumir esta responsabilidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y el buen vivir del pueblo venezolano», remarcó la presidenta interina.

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Asimismo, Rodríguez designó al vicepresidente Sectorial de Obras Públicas у Servicios, Juan José Ramírez, como jefe del Sistema 1×10 del Buen Gobierno «para fortalecer la atención directa a las solicitudes del pueblo en sus comunidades».

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CAMBIOS EN EL GABINETE

La designación ocurre en medio de una serie de cambios realizados en el gabinete ejecutivo durante los últimos meses, en concreto, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por militares estadounidenses.

El Ministerio de Hábitat y Vivienda ha sido una de las carteras consideradas estratégicas por el Ejecutivo debido a su papel en la construcción, rehabilitación y asignación de viviendas en todo el país.

De hecho, en marzo, Rodríguez designó al ingeniero Rolando Alcalá como nuevo ministro de Energía Eléctrica en sustitución precisamente del general Jorge Márquez, a quien entonces colocó al frente como ministro de Vivienda.

Otros cambios destacados en los últimos meses fueron la designación de Paula Henao como ministra de Hidrocarburos, así como la de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional en sustitución del empresario colombiano Alex Saab, quien ahora está preso en EEUU y era cercano a Nicolás Maduro.