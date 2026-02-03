Venezuela

Designan a Félix Plasencia representante diplomático en EEUU

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El gobierno venezolano designó este lunes a Félix Plasencia, excanciller (2021 y 2022) y con historial como embajador, como el nuevo representante diplomático en Estados Unidos, en medio del acercamiento entre ambos países.

El canciller, Yván Gil, informó de la designación de Plasencia. Este anuncio se dio poco después de que la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

«Buscamos construir una agenda productiva, de paz, respeto y que calce a la perfección con los postulados del derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas y la soberanía de nuestros estados», expuso Gil en Venezolana de Televisión (VTV).

 

Plasencia buscará «enrumbar las relaciones» entre ambos países «por un camino de felicidad para ambos pueblos». Ahora el objetivo es «resolver en el marco de la diplomacia de paz y diálogo político» las sanciones contra Venezuela.

¿CUÁNDO VIAJARÁ PLASENCIA?

Plasencia y su equipo diplomático viajarán en los próximos días hacia Estados Unidos. Cabe destacar que la Embajada de Venezuela en Washington lleva varios años sin ofrecer servicios.

«A partir de hoy está la representante diplomática de Estados Unidos en Caracas y muy pronto tendremos a nuestro representante diplomático, Félix Plasencia, en Washington para acelerar el trabajo diplomático y político», expuso Gil.

El canciller concluyó que Plasencia abordará «una agenda común» con la Casa Blanca en las «áreas económicas, políticas y sociales».

Plasencia se desempeñaba desde el 2 de abril de 2024 como embajador en Reino Unido. Previamente, fue el representante en Colombia (2022 a 2023) y China (2020 a 2021), además de estar al frente de su cartera de Relaciones Exteriores entre 2021 y 2022.

