Designación de los magistrados del TSJ ya tiene fecha, según diputado de la AN 2015

Luego de la instalación del Comité de Postulaciones Judiciales, comenzó el proceso para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual, según el diputado de la AN 2015, Sergio Vergara, sería el 11 de diciembre.

En sus redes sociales, Vergara, quien es miembro de la delegación opositora en el diálogo con el oficialismo, publicó un cronograma, donde se aprecian todos los pasos que se deben dar antes de esa designación.

“Listo el cronograma de todo el proceso de selección de magistrados al TSJ. La fecha de presentación de los candidatos seleccionados es el 11 de diciembre. Avanzamos en la reinstitucionalización del TSJ”, aseguró Vergara en un mensaje difundido en su cuenta en X (Twitter).

Cabe recordar que el comité está integrado por 23 personas, 11 parlamentarios y 12 representantes de la sociedad civil, cuya elección se concretó en la sesión de la Asamblea Nacional del 22 de octubre.

EL CRONOGRAMA

Según el cronograma divulgado, la recepción de postulaciones de los candidatos comenzará el 28 de octubre. La misma se extenderá por dos semanas, es decir hasta el 11 de noviembre.

Luego, del 23 al 26 de noviembre, se espera un periodo para impugnaciones, en las cuales los ciudadanos que tengan alguna objeción sobre esas candidaturas deben denunciarlas. Mientras que las entrevistas individuales a los candidatos deben ocurrir entre el 25 y el 31 del mismo mes.

Por su lado, el presidente del Comité de Postulaciones, Giuseppe Alessandrello, informó a través de Instagram que la instancia se reunirá este lunes 26 de octubre. El comité tiene que “definir algunos detalles” técnicos de la convocatoria.

Para la designación de los 32 magistrados de TSJ y sus suplentes, el comité va a recibir el apoyo del Consejo de Asesores conformado por siete juristas. Esta instancia se designó durante la segunda ronda de conversaciones entre el oficialismo y los delegados de la AN 2015.