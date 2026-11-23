El tres veces alcalde del municipio zuliano de San Francisco y expresidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, Saady Bijani, planteó la necesidad de descentralizar el Poder Judicial y el Poder Electoral para que las propias regiones designen a sus jueces y juntas electorales.

Las declaraciones fueron ofrecidas este domingo 22 de noviembre en el programa Abriendo Puertas, conducido por la periodista Margarita Oropeza y transmitido por Venevisión, apenas una semana después de que el dirigente político retornara al país tras permanecer diez años en el exilio.

DESCENTRALIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

Bijani sostuvo que tanto un renovado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como el Consejo Nacional Electoral (CNE) deben ceder atribuciones a los estados y municipios.

Al referirse al proceso actual de postulaciones para el máximo tribunal, valoró la participación de ciudadanos con trayectoria y expresó su aspiración de que el proceso no se politice.

«Yo sueño con que ese TSJ empiece la ruta para que estados y municipios designen sus propios jueces», afirmó el exmandatario local, quien además exigió que se restituyan a las regiones competencias administrativas clave.

En el caso particular del estado Zulia, mencionó la administración del Puente sobre el Lago de Maracaibo, el aeropuerto, el puerto y las autopistas.

En la misma línea, propuso la derogación y un «borrón y cuenta nueva» respecto a la Ley contra el Odio y otras normativas que calificó como centralistas e injustas.

ELECCIONES PRESIDENCIALES Y RECONCILIACIÓN

Respecto al escenario político tras los acontecimientos registrados desde el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de Estados Unidos, Bijani instó a fijar con prontitud el cronograma electoral, priorizando los comicios presidenciales al considerar que el cargo se encuentra vacante.

En este sentido, solicitó acelerar los tiempos para estos comicios, así como garantizar el voto de los venezolanos en el exterior y dejar para etapas posteriores los comicios regionales y municipales.

Por otra parte, señaló que las próximas fiestas decembrinas deben transcurrir sin presos políticos, aclarando que la reconciliación y el reencuentro nacional no significan impunidad, sino convivencia en torno a propuestas.

Finalmente, el exalcalde manifestó su respaldo al acuerdo militar entre Estados Unidos y Venezuela, argumentando que contribuye a combatir el narcotráfico, restablecer la seguridad y asegurar que la Fuerza Armada permanezca subordinada al poder civil en defensa de la soberanía nacional.