Descargas eléctricas y lluvias de intensidad variable: así será el paso de la onda tropical 12 por el país

La onda tropical 12 se adentró en el país este jueves y avanza hacia el occidente del territorio nacional. Ante este escenario, se esperan lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en buena parte del territorio nacional.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre el avance de la onda tropical. Para las 6 de la tarde, el fenómeno se encuentra sobre el oriente del país.

En los mapas meteorológicos publicados por el Inameh se aprecia que las ondas tropicales 11 y 12 se encuentra sobre el país al mismo tiempo. Mientras que la primera está en oriente, la segunda se desplaza hacia el estado Zulia.

La conjunción de ondas generará lluvias en la mayor parte del país. «Persiste un incremento progresivo de la cobertura nubosa, la cual podría estar acompañada de precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas», indicó el Inameh.

ZONAS AFECTADAS POR LLUVIAS

Intensas lluvias impactaron esta tarde la Gran Caracas y localidades aledañas. De acuerdo al Inameh, no se trató de un caso aislado, sino que las lluvias podrían continuar durante el transcurso de esta noche.

Se esperan lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas, especialmente, en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.

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Se espera que la onda tropical 12 continúe su avance por el territorio nacional durante esta noche y madrugada. Para el viernes, se aproximaría hacia el occidente del país, generando lluvias y descargas eléctricas.

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.