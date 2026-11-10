«Vamos a seguir en las calles»: Trabajadores trancaron la avenida Baralt para exigir mejores salarios

Un grupo de trabajadores y sindicalistas salieron este martes a marchar con destino a Miraflores, lo que provocó un despliegue de los organismos de seguridad para contener la marcha.

«Decidimos tomar las calles porque es otra burla más del ministro de Trabajo», denunció Ángel García, secretario de reclamo del Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos de Transporte Terrestre.

En este sentido, precisó que las autoridades de Finanzas los habían convocado a una reunión que finalmente no ocurrió.

#10Nov #Caracas #Protesta

«Decidimos tomar las calles porque es otra burla más del ministro de Trabajo», denunció Ángel García, secretario de Reclamo del Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos de Transporte Terrestre, tras asegurar que los trabajadores fueron convocados a una reunión que finalmente no se concretó. «Si podemos llegar a Miraflores, lo vamos a volver a hacer», advirtió. García también cuestionó la mesa de diálogo instalada con centrales sindicales que, según afirmó, no representan a los trabajadores. «Estos no nos representan a nosotros», sostuvo. Además, rechazó las propuestas que, a su juicio, ponen en riesgo las prestaciones sociales: «¿Cómo es posible que a un trabajador que tenga 30 años le presten sus prestaciones sociales?». – VPITV https://t.co/HkdcDYGpJ5 — Reporte Ya (@ReporteYa) November 10, 2026

Ante la imposibilidad de llegar hasta Miraflores los trabajadores se concentraron en la avenida Baralt desde donde cerraron el paso para exigir mejoras salariales.

LEA TAMBIÉN: CUARTO CICLO DE DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y LA AN 2015 INICIARÁ EL 13NOV

«Si podemos llegar a Miraflores, lo vamos a volver a hacer. Delcy siempre ha prometido, en 2024 un bono de 2.500 dólares que eran 10.000 bolívares, nunca lo cumplió», añadió el dirigente.

🚨 ¡TRANCA EN LA AV. BARALT! 🚧

Trabajadores y sociedad civil cerraron el paso hacia Miraflores exigiendo mejoras salariales. Ángel García tildó de «burla» y rechazan mesas de diálogo. ¡Prometen volver a las calles! ✊🇻🇪

#ProtestaLaboral #AvBaralt #Venezuela #DerechosLaborales https://t.co/HtkM1J3VIK — OPI.Tv (@opitv25) November 10, 2026

En este sentido, desaprobó la negociación que está llevando el gobierno con sectores laborales.

«Ahora está sentada en una mesa de diálogo con centrales que no nos representan, Central Bolivariana, CTD, Fetra Salud, esos no nos representan a nosotros», dijo.

«Los verdaderos dirigentes son los grandes luchadores que están en la calle y vamos a seguir en la calle», concluyó.