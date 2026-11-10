Venezuela

«Vamos a seguir en las calles»: Trabajadores trancaron la avenida Baralt para exigir mejores salarios

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
trabajadores

Un grupo de trabajadores y sindicalistas salieron este martes a marchar con destino a Miraflores, lo que provocó un despliegue de los organismos de seguridad para contener la marcha.

«Decidimos tomar las calles porque es otra burla más del ministro de Trabajo», denunció Ángel García, secretario de reclamo del Sindicato Nacional de Funcionarios Públicos de Transporte Terrestre.

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En este sentido, precisó que las autoridades de Finanzas los habían convocado a una reunión que finalmente no ocurrió.

Ante la imposibilidad de llegar hasta Miraflores los trabajadores se concentraron en la avenida Baralt desde donde cerraron el paso para exigir mejoras salariales.

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«Si podemos llegar a Miraflores, lo vamos a volver a hacer. Delcy siempre ha prometido, en 2024 un bono de 2.500 dólares que eran 10.000 bolívares, nunca lo cumplió», añadió el dirigente.

En este sentido, desaprobó la negociación que está llevando el gobierno con sectores laborales.

«Ahora está sentada en una mesa de diálogo con centrales que no nos representan, Central Bolivariana, CTD, Fetra Salud, esos no nos representan a nosotros», dijo.

«Los verdaderos dirigentes son los grandes luchadores que están en la calle y vamos a seguir en la calle», concluyó.

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