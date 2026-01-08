Deportaron a dos periodistas que intentaron ingresar al país, estuvieron más de 10 horas retenidos

Organismos de seguridad retuvieron por más de 10 horas y posteriormente deportaron a dos periodistas extranjeros que ingresaron parcialmente al país por Tienditas.

«Después de 10 horas detenidos, fueron liberados y deportados los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy, corresponsales extranjeros que intentaron ingresar a Venezuela por la frontera con Cúcuta, poco después del mediodía de este 7 de enero», reportó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

#AHORA | Después de 10 horas detenidos, fueron liberados y deportados los periodistas Jeff Martínez y Julián Mazoy, corresponsales extranjeros que intentaron ingresar a Venezuela por la frontera con Cúcuta, poco después del mediodía de este #7Ene.

Fueron sometidos a lo que… — SNTP (@sntpvenezuela) January 8, 2026

El organismo señaló que los sometieron a lo que calificaron como «tortura psicológica». «Recibieron amenazas y les revisaron y vaciaron sus equipos de trabajo y teléfonos».

Julián Mazoy, uno de los periodistas liberados, aseguró que estuvieron detenidos mucho más tiempo.

«Después de 17 horas de estar detenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas en territorio venezolano por fin hemos sido liberados», añadió.

El comunicador destacó que no cometieron ningún delito y a pesar de esto recibieron el mal trato. «17 horas sin poder hablar con nuestras familias, 17 horas con la intención de sostenernos cantidades infinitas más de tiempo si no hubiera sido por las redes sociales».

Asimismo, agradeció a todas las personas que presionaron por su liberación. «Un abrazo a todos. Estoy bien, gracias por la presión que ejercieron para que el gobierno venezolano se viera obligado a soltarnos; solamente por eso se detuvo esta pesadilla».