Denunciaron traslados de presos que estaban en El Helicoide, esto es lo que se sabe

Familiares de presos políticos denunciaron este miércoles sobre traslados de los presos que se encontraban en El Helicoide.

«No podemos permitir que nuestros presos políticos cambien de centro de tortura. Ellos deben ser liberados», señaló Fabiana Vera, hermana del preso político Jackson Vera.

#3Jun | “No podemos permitir que nuestros presos políticos cambien de centro de tortura. Ellos deben ser liberados”. Familiares de presos políticos en El Helicoide alertan sobre traslados de sus familiares. Video: @VenteDDHH pic.twitter.com/s094orCjUS — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 3, 2026

Por su parte, Edward Ocariz, defensor de derechos humanos, confirmó a Caraota Digital que a los presos los mandaron «a meter en bolsas plásticas todas sus pertenencias».

«Desconocemos a cuáles presos. En El Helicoide tenemos conocimiento de cuatro presos políticos y más de 70 presos que están por corrupción y otros hechos. Yo los llamo los presos de lujo porque son de casos cripto o otras empresas del Estado», indicó.

EL TRAUMA PARA LOS FAMILIARES

Asimismo, acotó que no tienen conocimiento del lugar al que serán trasladados, aunque mencionó que aparentemente podría ser el Rodeo I.

«Hay desinformación y la negativa de las instituciones del Estado. La defensa y los familiares no son informados como lo establece la ley para realizar estos traslados. Y entramos nuevamente en una situación de desaparición forzosa temporal», aseguró.

Además de lo que pasan los presos, Ocariz acotó que está lo que atraviesan los familiares. «Es terrorismo psicológico porque no se les informa quiénes son, a dónde van, y comienza el trauma del recorrido de los familiares en centro por centro para ver a dónde fueron trasladados», expresó.

#3Jun | El Comité de Derechos Humanos @VenteDDHH, denunció el despliegue de cuerpos de seguridad del Estado en los alrededores de El Helicoide tras conocerse posibles traslados de presos políticos. Video/Fotos: @jose_Fotograma pic.twitter.com/wdR98qIdBr — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 3, 2026

LA RESPUESTA A MARCO RUBIO

A su juicio, esta situación ocurre luego de que organismos y familiares salieron a desmentir lo que dijo el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, sobre que El Helicoide se había cerrado.

«Esto lo vemos como una acción inmediata de quienes hoy tienen el control de las instituciones de hacer lo que dijeron que iban a hacer en el mes de enero. Pero lo que se exige no son trasladados, sino la libertad plena de los presos políticos», comentó.

Además, Ocariz apuntó que hay un fuerte despliegue de seguridad en las zonas cercanas al Helicoide.