Denunciaron que preso político atentó contra su vida en el Rodeo, sería del caso de Plaza Venezuela

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que un preso político habría intentado quitarse la vida en la cárcel del Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

«Nos preocupa la situación reportada ayer en el Internado Judicial Rodeo I, en la que se señala que presuntamente un preso político habría intentado quitarse la vida el 23 de marzo. Este hecho constituye una alerta roja sobre la vulnerabilidad extrema y el deterioro de la salud mental en los centros de reclusión», indicó el organismo en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

En este sentido, hizo un llamado de atención a las autoridades. «Ignorar el deterioro mental y físico de quienes están privados de libertad por razones políticas es una omisión gravísima que escala a la categoría de trato cruel, inhumano y degradante según todos los estándares internacionales».

«Es necesario que cese la opacidad sobre lo que ocurre dentro de Rodeo I y se permita el acceso inmediato a atención médica especializada y evaluaciones psiquiátricas independientes», aseveró la ONG.

Para finalizar, alzó la voz para que los organismos correspondientes atiendan esta problemática. «Exigimos que se garanticen los derechos a la vida y a la dignidad, recordando que el Estado tiene el deber de proteger, no de quebrar, la humanidad de quienes tiene bajo su tutela».

Nos preocupa la situación reportada ayer en el Internado Judicial Rodeo I, en la que se señala que presuntamente un preso político habría intentado quitarse la vida el 23 de marzo. Este hecho constituye una alerta roja sobre la vulnerabilidad extrema y el deterioro de la salud… https://t.co/Bw40NMujOU — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) March 25, 2026

DENUNCIAN TORTURA

Según reseñó El Nacional, José Daniel García Contreras habría intentado quitarse la vida cortándose las venas de los brazos, pero recibió atención médica que impidió que se desangrara.

Los presos habrían hecho llegar la información a los familiares a las afueras del penal a través de un portavoz con quien se comunican mediante gritos que van desde el lugar de reclusión hasta donde permanecen familiares.

Entre los mensajes que enviaron, señalaron que el recluso es uno de los que pertenece al llamado caso de Plaza Venezuela, en el cual estarían implicadas más de 70 personas entre civiles y funcionarios de cuerpos de seguridad.

El portavoz de los reclusos denunció, una vez más, que durante los últimos días han sido víctimas de tortura.