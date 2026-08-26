Denunciaron que jueza María Afiuni sigue con restricciones para sacar pasaporte pese a su «libertad plena»

Nelson Afiuni, hermano de la jueza y expresa política María Afiuni, denunció que siguen las restricciones a pesar de que recientemente le dieron una medida de libertad plena.
«La libertad plena de la jueza María Afiuni es una farsa. Tratamos de meternos en el Saime y tiene una restricción para sacar su pasaporte», indicó su hermano en una publicación divulgada en sus redes sociales.
@usembassyve @marcorubio la libertad plena de la jueza @mariafiuni es una farsa , tratamos de meternos en el @saime y resulta que TIENE UNA ALERTA DE RESTRICCIÓN, no puede sacar su pasaporte
— Nelson Afiuni (@nelsonafiuni) August 25, 2026
En este sentido, destacó que la jueza tenía previsto realizar un viaje familiar cuando su salud se lo permitiera.
«Ella cuando termine su tratamiento quiere viajar a conocer sus nietos», comentó.
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La publicación la acompañó con el texto de restricción emitido por el propio Saime en su página web. «Estimado usuario; debido a que posee una restricción no podrá realizar su trámite personal. Favor diríjase al Saime a fe resolver su situación e ingrese de nuevo», dice el texto.
Asimismo, ofreció nuevos detalles con respecto al tratamiento de radioterapia al que están sometiendo a su hermana.
«Segundo día de tratamiento y la jueza María Afiuni está muy bien, vamos muy bien , un día menos», dijo en otra publicación.
Segundo día de tratamiento y la jueza @mariafiuni está muy bien, vamos muy bien , un día menos @la_patilla @ElNacionalWeb @CaraotaDigital
— Nelson Afiuni (@nelsonafiuni) August 25, 2026