Denunciaron presunta red de extorsión de policías en Zulia, así utilizarían aplicaciones de citas para captar a sus víctimas

Un grupo de funcionarios de la PNB en Zulia estarían enfrentando una denuncia por presuntamente conformar una red de extorsión en la que utilizarían perfiles falsos en aplicaciones de citas para captar a sus víctimas.

Según lo denunciado al Ministerio Público por el abogado penalista, Juan Pablo Montiel, los funcionarios involucrados estarían exigiendo altas sumas de dinero en divisa a cambio de no procesar a los retenidos, ni fabricar expedientes judiciales en su contra.

En este sentido, mencionó un caso ocurrido el pasado 28 de octubre cuando su defendido acudió al sitio convenido.

«Los funcionarios ya tenían preparada una carpeta con fotografías, impresiones de redes sociales y reproducciones de conversaciones privadas relacionadas con aquel encuentro y planteamos varias preguntas, en primer lugar ¿Cómo obtuvieron esa información?, ¿Quién les proporcionó las conversaciones?, ¿Quién elaboró la supuesta denuncia? ¿Existía realmente una persona denunciante o estamos ante la posible utilización de perfiles creados o controlados por personas vinculadas con los propios policías para traer funcionarios a procedimientos previamente organizados?», se preguntó.

No obstante, el abogado no ofreció detalles sobre con qué estarían extorsionando los funcionarios policiales a su cliente.

Además, solicitó que se abran las investigaciones correspondientes a los funcionarios de la PNB adscritos a la parroquia Olegario Villalobos en Maracaibo y aplicar la sanción penal y disciplinaria de acuerdo a la ley.

«No estamos afirmando anticipadamente la responsabilidad penal de nadie. Estamos exigiendo que se investigue si existe un patrón delictivo y quiénes podrían estar participando en él. Por eso hemos solicitado la identificación de esos funcionarios, los registros de servicio, libros de novedades, grabaciones de seguridad y los elementos técnicos que permitan reconstruir lo ocurrido», indicó.

El jurista destacó además que remitirá copia de la denuncia ante las máximas autoridades de la PNB y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Al tiempo que exhortó a la ciudadanía a extremar las precauciones al momento de utilizar aplicaciones de citas y denunciar situaciones similares.