CONMOCIÓN EN MÉRIDA: Hallan sin vida a comerciante dentro de su panadería, reportan que sufría de severo cuadro depresivo

En horas de la mañana de este viernes, los residentes de La Azulita, en el estado Mérida quedaron conmocionados por la muerte del propietario de la Panadería El Pan del Maestro, identificado como Ramón Avilio Izarra, de 57 años de edad.

Los medios locales no han publicado las causas del deceso, pero se supo de manera preliminar que Izarra sufría de cuadros depresivos.

También se desconocen las circunstancias en que encontraron el cuerpo. Solo reportaron que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se encargaron de resguardar la escena.

Posteriormente, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (Cicpc), adscritos a la subdelegación de El Vigía, levantaron el cadáver para llevarlo a la morgue del Hospital II de la localidad merideña.

La noticia de la muerte de Ramón se difundió rápidamente a través de las redes sociales. Los comentarios de los usuarios destacaron que el comerciante era muy apreciado en la comunidad.

“Buen amigo. Estaba pasando por un momento difícil y lo dominó. Dios le dé el descanso eterno”, publicó un seguidor de la cuenta en Instagram de la emisora Calor 93.5.

Mientras otro usuario dijo: “Mi gran amigo Lolo. Dios te tenga en su santa gloria”.

Las autoridades realizan las averiguaciones para determinar la causa formal del suceso que sacudió a la comunidad merideña.