Denunciaron la muerte de otro privado de libertad, esta vez en Táchira: Van 27 casos en tres meses

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó este lunes la muerte de otro privado de libertad, esta vez en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, en Santa Ana, estado Táchira.

El occiso respondía al nombre de Yonny José Bastidas Briceño, según confirmó el organismo en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

«Con una población de más de 1400 reclusos, este centro penitenciario sufre un hacinamiento superior al 165 %. La falta de atención médica integral provocó que el recluso falleciera a causa de una peritonitis aguda, y otras complicaciones de salud, durante este mes de junio», precisó el organismo.

Con la muerte de Yonny se eleva a 27 la cifra de fallecidos en centros penitenciarios de Venezuela desde abril a junio, según las cifras del OVP. En esta línea, aseguraron que esto refleja la «desatención de las autoridades a la población penal».

#DenunciaOVP 🚨Confirmamos la muerte de Yonny José Bastidas Briceño, quien estaba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I “Cipriano Castro”, en Santa Ana, estado #Táchira. Con una población de más de 1400 reclusos, este centro penitenciario sufre un hacinamiento… pic.twitter.com/HEN48DvQCB — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) June 22, 2026

«Solo en el mes de junio hemos registrado la muerte de otros tres privados de libertad: Yosevet de Jesús Lozada, en Rodeo III; Alberto Rafael Solarte Cabrera, en el Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado, antigua cárcel de El Marite, estado Zulia, y Fabiana Desiree Páez Fernández, en La Crisálida», señaló.

Asimismo, el OVP recordó que cuando una persona muere bajo custodia del Estado «y la desnutrición es una de sus causas, se violentan los deberes de protección».

«Al estar privados de libertad dependen por completo de las autoridades para su alimentación, salud y vida digna», concluyó.