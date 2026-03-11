Denunciaron el traslado «arbitrario» de presos políticos relacionados con caso de Plaza Venezuela que estaban en Zona 7

Familiares de los presos políticos detenidos en Zona 7 denunciaron el traslado arbitrario de 12 privados de libertad durante la madrugada de este 11 de marzo.

Las autoridades realizaron el traslado de estos presos que estarían relacionados con la denominada «causa de Plaza Venezuela». Sin embargo, los familiares no recibieron ningún tipo de notificación al respecto.

A 11 de ellos los habrían trasladado al penal de Yare y a una mujer la trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

«De acuerdo con familiares y amigos presentes en las inmediaciones de la sede policial, a las 4:51 a.m. una furgoneta negra, custodiada por una camioneta de color gris, salió del recinto carcelario a alta velocidad. Aproximadamente 20 minutos después, los familiares recibieron una llamada informándoles del traslado», informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en sus redes sociales.

🚨 TRASLADO ARBITRARIO | Familiares de Zona 7 denuncian traslado arbitrario de sus seres queridos señalados injustamente en la denominada “causa de Plaza Venezuela” El traslado de 12 personas se produjo durante la madrugada de este martes #11Mar, sin notificación previa a sus… pic.twitter.com/JYlcyJiCj0 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 11, 2026

«Los familiares temen que funcionarios de orden público reciban órdenes de desmantelar el campamento en el que continúan pernoctando las familias vinculadas a la ‘causa de Plaza Venezuela’, tal como se conoció este 10 de marzo, desestimando las razones legítimas de su protesta pacífica y argumentando que no pueden permanecer en la zona al no encontrarse ya sus seres queridos en ese recinto policial», añadió.

Los familiares reiteraron que no exigen traslados sino la libertad plena de sus seres queridos. Además, expresaron su temor a que se los nieguen cuando vayan a visitarlos a sus nuevos centros de reclusión.