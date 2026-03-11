Venezuela

Denunciaron el traslado «arbitrario» de presos políticos relacionados con caso de Plaza Venezuela que estaban en Zona 7

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
presos

Familiares de los presos políticos detenidos en Zona 7 denunciaron el traslado arbitrario de 12 privados de libertad durante la madrugada de este 11 de marzo.

Las autoridades realizaron el traslado de estos presos que estarían relacionados con la denominada «causa de Plaza Venezuela». Sin embargo, los familiares no recibieron ningún tipo de notificación al respecto.

Leer Más

VIRAL: Explosión de tubería matriz desató el caos en la intercomunal El Valle – Coche, varios sectores quedarían sin agua
285 accidentes de tránsito se registraron durante julio en el país: 119 personas murieron
Filtran los tres delitos por los que habrían sido imputados Roland Carreño y Freddy Superlano

A 11 de ellos los habrían trasladado al penal de Yare y a una mujer la trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

«De acuerdo con familiares y amigos presentes en las inmediaciones de la sede policial, a las 4:51 a.m. una furgoneta negra, custodiada por una camioneta de color gris, salió del recinto carcelario a alta velocidad. Aproximadamente 20 minutos después, los familiares recibieron una llamada informándoles del traslado», informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en sus redes sociales.

LEA TAMBIÉN: LA ADVERTENCIA DE LA PLATAFORMA UNITARIA SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO FISCAL GENERAL Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO

«Los familiares temen que funcionarios de orden público reciban órdenes de desmantelar el campamento en el que continúan pernoctando las familias vinculadas a la ‘causa de Plaza Venezuela’, tal como se conoció este 10 de marzo, desestimando las razones legítimas de su protesta pacífica y argumentando que no pueden permanecer en la zona al no encontrarse ya sus seres queridos en ese recinto policial», añadió.

Los familiares reiteraron que no exigen traslados sino la libertad plena de sus seres queridos. Además, expresaron su temor a que se los nieguen cuando vayan a visitarlos a sus nuevos centros de reclusión.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Irán
Ministro de Irán anunció que no participarán en el Mundial de Fútbol: ¿Quién sería su reemplazo?
Deportes
Petro califica como "delito de lesa humanidad" crisis en el Catatumbo provocada por el ELN
Petro condiciona corredor humanitario para venezolanos desde Ecuador al «respeto» de Noboa
Mundo
¡A SOLO 48 HORAS! Big Home abre sus puertas en Caracas con una apuesta por el país
Caraota Tips