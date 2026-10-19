Denunciaron ante el Cicpc el caso de Samy, el perrito ciego que fue sacrificado tres días después de su adopción

Proteccionistas denunciaron formalmente ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el caso de Samy, el perrito ciego y anciano que una mujer sacrificó cruelmente solo tres días después de haberlo adoptado en La Pastora.

Sandra Caro y Mari Carmen, quienes llevan años rescatando animalitos en esa popular parroquia caraqueña, ofrecieron una actualización sobre el caso. Detallaron que desde la policía científica se comprometieron a realizar las investigaciones pertinentes en torno al hecho.

«Hoy estamos a la espera de saber dónde está el cuerpo de Samy», manifestó Caro desde las adyacencias de la sede del Cicpc.

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EL CASO DE SAMY

Previamente, a través de las redes sociales del periodista Robert Lobo, se denunció lo que ocurrió con Samy. Este peludo era un border collie, anciano y ciego que se dio en adopción, pero que a los tres días las proteccionistas supieron que la nueva dueña lo había sometido a la eutanasia.

Caro contó que el animal sufría maltratos, pues lo mantenían encerrado. Dijo que el canino tenía aproximadamente 10 años y estaba ciego. Agregó que el lunes pasado publicó en redes sociales la solicitud de adopción para la mascota y una mujer la contactó, porque «quería adoptar a un perrito viejo».

Al parecer, esa persona cumplía con los requisitos y se llevó a la mascota.

«Le expliqué que se mantuviera en contacto, que mandara fotos y videos y que, si en algún momento se sentía abrumada, no había problema en devolverlo», relató.

Luego a los tres días, la adoptante le dijo que había «dormido al perro porque le había conseguido un tumor en la cabeza, cosa que no es verdad».

También destacó que la persona que adoptó al perrito le informó que lo llevó a dos veterinarios y ambos le recomendaron la eutanasia.

Ahora las rescatistas piden a las autoridades que investiguen qué fue lo que ocurrió realmente con Samy y las verdaderas razones por las cuales lo sacrificaron.