Denuncian situación irregular en Rodeo I, aseguran que habrían reprimido a presos políticos extranjeros

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció una situación irregular con presos políticos extranjeros en la cárcel del Rodeo I.

«Informamos que, desde la colina de El Rodeo I, los propios presos políticos han logrado comunicarse por eco para denunciar la situación que enfrentan dentro del centro de detención. Alertan que una protesta pacífica de reclusos extranjeros fue reprimida con el decomiso de sus pertenencias», indicó la ONG.

Además, acotó que, de manera extraoficial, se conoció que habría un «ciudadano extranjero fallecido dentro de la cárcel, y que las autoridades se niegan a entregar información al respecto».

⚠️ ALERTA | Informamos que, desde la colina de El Rodeo I, los propios presos políticos han logrado comunicarse por eco para denunciar la situación que enfrentan dentro del centro de detención. Alertan que una protesta pacífica de reclusos extranjeros fue reprimida con el… pic.twitter.com/2zPNLkUTX4 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) April 9, 2026

Asimismo, el Clipp señaló que los propios presos políticos manifestaron que Josnar Baduel y otros detenidos se desmayaron. «Resulta consistente con denuncias previas sobre la mala calidad de la alimentación, la insuficiente hidratación y los malos tratos dentro del centro», acotó.

Desde hace tiempo Baduel presenta un cuadro de salud crítico que requiere intervenciones quirúrgicas de urgencia para garantizar su integridad física y calidad de vida.

#URGENTE || Presos políticos denuncian ataques en el Rodeo I. Aseguran que Josnars Baduel y Antonio Vivas necesitan atención médica inmediata. Presentan dificultades respiratorias tras la exposición a gas pimienta y lacrimógenas que les arrugaron dentro del Rodeo I. Además,… pic.twitter.com/uKNqv9LHKg — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) April 9, 2026

Por su parte, el dirigente opositor, Freddy Superlano, precisó que la situación de represión ha escalado dentro del penal en contra de los ciudadanos extranjeros e incluso en contra de los propios presos venezolanos.

«Les han rociado gas lacrimógeno, nos informan que hay algunos heridos, no solamente de otra nacionalidad, sino también venezolanos», acotó Superlano, quien pidió la presencia de la Cruz Roja Internacional en el centro de detención.

🚨Alertamos nuevamente a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, sobre una situación irregular que se desarrolló hace minutos en la cárcel del RODEO I. Allí dentro hay personas venezolanas y de otras nacionalidades, no son animales, repito, son personas y… pic.twitter.com/NAd89l7J5B — Freddy Superlano (@freddysuperlano) April 9, 2026

Mientras tanto, la ONG Realidad Helicoide señaló que desde la noche del 8 de abril se han escuchado detonaciones dentro del Rodeo I.

🚨 URGENTE | Detonaciones, gritos y personas desmayadas en El Rodeo I Desde la noche del 8 de abril se han escuchado detonaciones dentro del centro de tortura El Rodeo I. Hoy, 9 de abril, los presos políticos, desde el interior, gritan a sus familiares, que se encuentran en las… pic.twitter.com/mTC2jioXlm — Realidad Helicoide (@RHelicoide) April 9, 2026

«Responsabilizamos directamente al gobierno de Delcy Rodríguez por cualquier daño que puedan sufrir las personas detenidas en El Rodeo I. La situación es crítica», señaló.