Venezuela

Denuncian situación irregular en Rodeo I, aseguran que habrían reprimido a presos políticos extranjeros

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
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Rodeo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) denunció una situación irregular con presos políticos extranjeros en la cárcel del Rodeo I.

«Informamos que, desde la colina de El Rodeo I, los propios presos políticos han logrado comunicarse por eco para denunciar la situación que enfrentan dentro del centro de detención. Alertan que una protesta pacífica de reclusos extranjeros fue reprimida con el decomiso de sus pertenencias», indicó la ONG.

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Además, acotó que, de manera extraoficial, se conoció que habría un «ciudadano extranjero fallecido dentro de la cárcel, y que las autoridades se niegan a entregar información al respecto».

Asimismo, el Clipp señaló que los propios presos políticos manifestaron que Josnar Baduel y otros detenidos se desmayaron. «Resulta consistente con denuncias previas sobre la mala calidad de la alimentación, la insuficiente hidratación y los malos tratos dentro del centro», acotó.

Desde hace tiempo Baduel presenta un cuadro de salud crítico que requiere intervenciones quirúrgicas de urgencia para garantizar su integridad física y calidad de vida.

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Por su parte, el dirigente opositor, Freddy Superlano, precisó que la situación de represión ha escalado dentro del penal en contra de los ciudadanos extranjeros e incluso en contra de los propios presos venezolanos.

«Les han rociado gas lacrimógeno, nos informan que hay algunos heridos, no solamente de otra nacionalidad, sino también venezolanos», acotó Superlano, quien pidió la presencia de la Cruz Roja Internacional en el centro de detención.

Mientras tanto, la ONG Realidad Helicoide señaló que desde la noche del 8 de abril se han escuchado detonaciones dentro del Rodeo I.

«Responsabilizamos directamente al gobierno de Delcy Rodríguez por cualquier daño que puedan sufrir las personas detenidas en El Rodeo I. La situación es crítica», señaló.

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