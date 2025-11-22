Denuncian «secuestro» de otra sobrina de un preso político detenido desde enero, sería la segunda en menos de una semana

Funcionarios de los organismos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro habrían «secuestrado» a la joven Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años, quien sería hermana de Samantha Hernández, la adolescente que se llevaron detenida el pasado miércoles, denunció la abogada Tamara Suju.

En una publicación en su cuenta de X (Twitter), agregó que ambas son hermanas del 1er. teniente Hernández Castillo, quien está en el exilio. Además, son sobrinas del preso político Henry Castillo, quien «está desaparecido desde el 24 de enero de este año».

«Este patrón sistemático de secuestrar y judicializar a los familiares (Spippenhaft) es un método nazi que la estructura criminal está multiplicando en Venezuela. Incluye abuelos, padres, hijos, sobrinos, entre otros», explicó.

«Denunciamos este horror, de quienes se quieren hacer pasar por víctimas ante la comunidad internacional y son infames y crueles, cometiendo crímenes de lesa humanidad diariamente», agregó.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón abogó por la liberación de las sobrinas del preso político Henry Castillo. Señalaron que son dos jóvenes «cuya libertad ha sido vulnerada sin justificación, afectando profundamente a toda su familia».

‼️#Venezuela. Atención: la Tiranía acaba de llevarse a Aranza de los Angeles Hernádez Castillo, de 19 años, hermana de Samantha Hernández, a quien también secuestraron hace 2 días. Ambas son hermanas del 1er. Tre Hernández Castillo, quien está en el exilio y sobrinas de Henry… https://t.co/L3Z4OMFkFu pic.twitter.com/fkqL8UtL0P — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) November 21, 2025

OTRA DETENCIÓN AJENA A LA DE ARANZA Y SAMANTHA

La organización precisó que todo lo anterior se suma a la reciente detención de Roberto Vernet, excandidato a la gobernación de Carabobo y miembro de la organización política Gente. Presuntamente, se dio «mientras realizaba actividad física en un parque de Caracas».

Para la ONG, esto refleja «cómo la persecución política se extiende a quienes ejercen ciudadanía y participan en la vida pública».

«Exhortamos a las autoridades a cesar cualquier práctica que persiga, intimide o presione a familiares y dirigentes políticos, y a garantizar condiciones dignas, humanas y seguras para todas las personas privadas de libertad por razones políticas», agregó.