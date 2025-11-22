Venezuela

Denuncian «secuestro» de otra sobrina de un preso político detenido desde enero, sería la segunda en menos de una semana

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Cortesía

Funcionarios de los organismos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro habrían «secuestrado» a la joven Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años, quien sería hermana de Samantha Hernández, la adolescente que se llevaron detenida el pasado miércoles, denunció la abogada Tamara Suju.

Contents

En una publicación en su cuenta de X (Twitter), agregó que ambas son hermanas del 1er. teniente Hernández Castillo, quien está en el exilio. Además, son sobrinas del preso político Henry Castillo, quien «está desaparecido desde el 24 de enero de este año».

Leer Más

Caracas
La Unesco inscribió a Caracas como «Ciudad Creativa de la Música»
EN VIDEO | Motín en sede de la PNB en Lara dejó tres heridos: «Les botaron todas sus pertenencias durante una requisa»
«Esto no me cuadra», Rafael Lacava dio detalles sobre voraz incendio de famosa tienda por departamentos en Carabobo

LEA TAMBIÉN: MADURO PIDE A ESTUDIANTES CONTACTAR CON UNIVERSITARIOS DE EEUU: «DIGAN QUE PAREN LA GUERRA»

«Este patrón sistemático de secuestrar y judicializar a los familiares (Spippenhaft) es un método nazi que la estructura criminal está multiplicando en Venezuela. Incluye abuelos, padres, hijos, sobrinos, entre otros», explicó.

«Denunciamos este horror, de quienes se quieren hacer pasar por víctimas ante la comunidad internacional y son infames y crueles, cometiendo crímenes de lesa humanidad diariamente», agregó.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón abogó por la liberación de las sobrinas del preso político Henry Castillo. Señalaron que son dos jóvenes «cuya libertad ha sido vulnerada sin justificación, afectando profundamente a toda su familia».

OTRA DETENCIÓN AJENA A LA DE ARANZA Y SAMANTHA

La organización precisó que todo lo anterior se suma a la reciente detención de Roberto Vernet, excandidato a la gobernación de Carabobo y miembro de la organización política Gente. Presuntamente, se dio «mientras realizaba actividad física en un parque de Caracas».

Para la ONG, esto refleja «cómo la persecución política se extiende a quienes ejercen ciudadanía y participan en la vida pública».

«Exhortamos a las autoridades a cesar cualquier práctica que persiga, intimide o presione a familiares y dirigentes políticos, y a garantizar condiciones dignas, humanas y seguras para todas las personas privadas de libertad por razones políticas», agregó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Aeronáutica Civil de Colombia anunció medidas tras alerta de «extremar precaución» sobre el espacio aéreo venezolano
Mundo
«Tortugas Ninja» al rescate: Carabineros de Chile se disfrazaron para frustrar robo y todo quedó grabado
Mundo
Encendido de árbol navideño terminó con un tiroteo y varios heridos de gravedad en Carolina del Norte
EEUU