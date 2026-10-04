Denuncian revictimización del preso político Jesús Suárez, quien fue detenido y liberado de nuevo este 4-Oct

(EFE).- La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció este domingo la «revictimización» del preso político Jesús Suárez, detenido nuevamente tras su excarcelación el día viernes bajo medidas restrictivas, por un caso de supuesta conspiración que lo mantuvo más de dos años en prisión.

«Repudiamos la revictimización contra Jesús Suárez, tachirense excarcelado este viernes en el estado Táchira, detenido nuevamente este domingo en el estado Portuguesa y luego liberado. Esto atenta contra la estabilidad emocional de quienes han pasado años tras las rejas», dijo la coalición -en un mensaje en su cuenta de X (Twitter).

Repudiamos la revictimización contra Jesús Suárez, tachirense excarcelado este viernes en el estado Táchira, detenido nuevamente este domingo en el estado Portuguesa y luego liberado. Esto atenta contra la estabilidad emocional de quienes han pasado años tras las rejas . https://t.co/CQMqwToJll — Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) October 4, 2026

A Suárez lo detuvieron en 2024 acusado de estar vinculado con una «trama conspirativa» que buscaba «atentar» contra el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de Venezuela.

La Justicia ordenó su excarcelación el pasado viernes, un día después de que los tribunales condenaran a diez personas y absolvieran a otras cuatro por esta causa, entre ellas la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel.

La hermana de Suárez, Alix, explicó -en un video difundido por la ONG en redes sociales- que su hermano fue detenido durante la mañana de este domingo en un punto de control en el estado Portuguesa (centro), luego de haber salido la tarde del sábado desde Táchira (oeste) con destino a Caracas para acudir a la audiencia a la que fue citado para cerrar el caso.

Horas después, Suárez quedó en libertad, según informó el Comité por la Libertad de Los Presos Políticos (Clippve).

ATENCIÓN | 🚨 Desde CLIPPVE pudimos conocer que Jesús Suárez, excarcelado el día viernes, 2 de octubre, ya fue liberado tras permanecer detenido durante varias horas en el estado Portuguesa mientras de dirigía a Caracas. Esta situación evidencia una preocupante actuación que vulnera las garantías constitucionales y vuelve a poner en el centro del debate la constante revictimización a la que se enfrentan quienes han recuperado su libertad tras procesos por motivos políticos. Ningún ciudadano que cuente con su boleta de excarcelación y sus documentos en regla debería pasar por la angustia de un nuevo arresto arbitrario, lo que demuestra la imperativa necesidad de respetar los derechos humanos y brindar verdaderas garantías de protección para evitar la repetición de estas detenciones injustificadas. ¡Libertad para todos los presos políticos! #QueSeanTodos — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) October 4, 2026

El activista y defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, resaltó entonces, en la misma red social, la importancia de que hayan garantías para las víctimas. EFE