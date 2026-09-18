Denuncian que ingreso a portales web presentan «intermitencia», dice el CNP

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció este viernes que más de 50 portales de noticias no han sido desbloqueados, a pesar de las medidas tomadas por el gobierno nacional para eliminar restricciones contra medios de comunicación.

La secretaria general del CNP, Delvalle Canelón, concedió una entrevista al programa A Tiempo, en donde calificó de «positiva» la medida. Sin embargo, alertó que todavía «no han sido todos los (medios) que deberían ser desbloqueados»

«Hay algunos con intermitencia van y vienen. Hay unos que entras a Digitel y están bloqueados, pero entras a Movistar y está desbloqueado», dijo Canelón, quien precisó que al menos ocho de los 62 portales afectados habían sido desbloqueados por Cantv.

«Espero que sea así paulatino. Sin embargo, no es suficiente, no son todos los medios que deberían estar desbloqueados. Hace falta en este nuevo momento político como lo ha definido el propio gobierno nacional que sean todos los medios de comunicación que estaban bloqueados que estén desbloqueados»,

MEDIOS «LIBRES»

La gremialista subrayó la necesidad de levantar estos bloqueos, en un contexto como el actual. «Si no tenemos una libertad de expresión y unos medios verdaderamente libres e independientes no podemos hablar de una democracia robusta», sentenció.

«Unos medios de comunicación que trabajen sin ningún tipo de presión, sin censura, sin autocensura, eso es vital para que el ciudadano se sienta confiado de poder decir todo lo que le está afectando, de poder denunciar», sentenció.

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Canelón consideró que el anuncio del desbloqueo de los medios de comunicación dejó clara la realidad: «se evidencia que siempre fue una decisión ejecutiva, que siempre estuvo en manos del gobierno».

Por otra parte, Canelón también pidió revisar las concesiones suspendidas y los equipos que fueron confiscados. «Más del 70% de los medios de comunicación radioeléctricos no tienen una concesión al día y no porque ellos no lo hayan solicitado», dijo.