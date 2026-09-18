Foro Penal contabilizó 344 presos políticos en el país y reveló cuántos son extranjeros

(EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, contabiliza en Venezuela 344 detenidos, de los cuales 32 son extranjeros o tienen doble nacionalidad, según un boletín publicado este viernes con fecha de corte hasta el 14 de septiembre.

Esta cifra suma 16 nuevos presos políticos en comparación con el anterior boletín, luego de que Foro Penal recibiera denuncias y confirmara otros casos, dijo a EFE el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob.

«Esto no quiere decir que haya nuevos arrestos. Lo que significa es que tenemos nuevas denuncias de casos que no nos habían reportado antes y que estamos analizando. Son muchos», explicó Himiob.

En este contexto, subrayó que no todos los casos aplican como presos políticos, por lo que la ONG tiene una metodología para clasificar las denuncias y determinar si alguien fue detenido de manera arbitraria, está sometido o con un proceso judicial irregular.

De los 344 presos políticos, Foro Penal indicó que 330 son hombres y catorce mujeres, todos mayores de edad. Asimismo, del total de arrestados, 200 son civiles y 144 militares.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 14/09/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹: 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 344*

Desde la semana pasada Hombres: 330

Mujeres: 14 Civiles: 200

Militares: 144 Adultos: 344

Adolescentes: 0 Encarcelaciones 0

Excarcelaciones: 7… pic.twitter.com/4OpTX4tlXs — Foro Penal (@ForoPenal) September 18, 2026

LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS

Este viernes, representantes de la ONG de derechos humanos Provea pidieron la liberación de los presos políticos, el cese inmediato de los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en las mismas razones, durante una reunión de Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, que desde este jueves comenzó el segundo ciclo de diálogo con el chavismo.

Entretanto, varias organizaciones no gubernamentales y colectivos civiles integrados en su mayoría por familiares de presos políticos se mantienen en constante protesta para pedir la liberación de sus parientes.

Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero último, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.

EFE