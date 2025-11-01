Venezuela

Denuncian que el periodista Leandro Palmar y su asistente técnico fueron enviados a Tocorón este 1Nov, tienen casi diez meses detenidos

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: CNP

El periodista Leandro Palmar y su asistente técnico, Belices Cubillán, quienes tienen casi diez meses detenidos, habrían sido trasladados este sábado primero de noviembre al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón, según la denuncia de sus familiares.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), a ambos los llevaron junto a otras nueve personas. Todas ellas forman parte de la causa judicial que se les sigue y por la que están aprehendidos desde el 9 de enero. En ese entonces, los privaron de libertad después de cubrir una protesta postelectoral.

LEA TAMBIÉN: DETENIDOS DOS ESTUDIANTES DE LA UCV Y DOS PRODUCTORAS AUDIOVISUALES, ESTABAN CERCA DE TOCORÓN

«Las autoridades dispusieron de una buseta, custodiada por dos motorizados, para trasladar al grupo desde el comando de la Guardia Nacional, ubicado en el sector Sabaneta de Maracaibo, hasta la cárcel de Tocorón», alertó el SNTP.

El sindicato afirmó que no se le permitió defensa privada ni a Leandro Palmar ni a Belices Cubillán en el juicio que se les inició por tres delitos. Estos son los de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y alteración del orden público.

Palmar, coordinador de información de la estación radial perteneciente a la Universidad del Zulia (LUZ), quedó detenido junto a su asistente técnico, Belices Salvador Cubillán, el pasado 9 de enero, mientras cubrían la concentración opositora en la Plaza de la República, convocada por María Corina Machado.

AUMENTO DE DETENCIONES

El traslado de Leandro Palmar y Belices Salvador se da en medio de un contexto de aumento de detenciones.

El día viernes se conoció que dos estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y dos productoras audiovisuales quedaron detenidos en las inmediaciones de la cárcel de Tocorón.

Además, al periodista de Sucesos, Joan Camargo, lo interceptaron poco después de las 8 de la mañana del jueves en el sector de Cotiza. Según la familia, un grupo de sujetos vestidos de negro lo obligaron a subir en un vehículo rojo «y se lo llevaron».

Hasta la fecha, habría 22 periodistas detenidos en Venezuela, de acuerdo al Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas. Mientras tanto, el Foro Penal contabilizó 875 presos políticos hasta el 27 de octubre.

