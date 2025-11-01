Venezuela

Detenidos dos estudiantes de la UCV y dos productoras audiovisuales, estaban cerca de Tocorón

Dos estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y dos productoras audiovisuales fueron detenidos este viernes en las inmediaciones de la cárcel de Tocorón, en Aragua, según la ONG Surgentes Colectivo de Derechos Humanos.

Todo comenzó cerca de las 11 de la mañana de este 31 de octubre. Los detenidos son los estudiantes Noel Cisneros y Katiuska Castillo Vásquez, a los que se sumaron las productoras Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra.

Las 7 recomendaciones que puedes seguir ante la ola de calor que azota al país
«No se atrevan»: Fanb dice que no tolerará «amenazas» tras declaraciones de Marco Rubio sobre Guyana
Instalaron centro de acopio en El Hatillo, recibirán donaciones para los más de 150 damnificados por rotura de tubería matriz

«Al parecer, tomaron una fotografía de la fachada del Centro Penitenciario, lo que generó que cerca de las 11 de la mañana la custodia perimetral los abordara y les retirara las cédulas y les indicara que debían esperar porque serían entrevistados», dijo la ONG.

La denuncia indica que dos de los estudiantes, Cisneros y Castillo, son tesistas de Artes de la UCV. Estaban en las inmediaciones de la prisión haciendo labores de preproducción para su trabajo espacial de grado.

DETENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Aparentemente, los estudiantes y las productoras estuvieron varias horas a las afueras de la cárcel esperando por la supuesta entrevista. Sin embargo, fueron detenidos por «unas patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)».

«Desde las 3:45 de la tarde no sabemos nada de ellos», indicó la ONG. Hasta el momento de publicación de esta nota, las autoridades no han dado detalles sobre el paradero de los cuatro estudiantes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FAMILIA DE JOAN CAMARGO DENUNCIA QUE HAN RECORRIDO CENTROS DE DETENCIÓN Y SIGUEN SIN SABER NADA DE ÉL


Surgentes exhortó a las autoridades de la UCV interceder por los estudiantes y las productoras audiovisuales. Asimismo, exigió al gobierno de Maduro que «libere de inmediato» a los cuatro jóvenes.

Hasta el 27 de octubre, el Foro Penal contabilizó a 875 presos políticos, de los que 61 se encuentran en paradero desconocido. La mayoría de ellos sin una condena, mientras que miles de personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.

