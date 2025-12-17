Denunciaron que adolescente detenido en enero fue condenado a 10 años de cárcel por terrorismo

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó que organismos de justicia del Estado condenaron a 10 años de prisión al adolescente Gabriel Rodríguez por el delito de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas.

La información la confirmó a dicha organización la propia madre de la víctima.

«La desproporcionalidad de la pena es especialmente dolorosa cuando se trata de un menor de edad. En el caso de Gabriel Rodríguez se pone de relieve la crueldad particular sobre los más vulnerables», dijo la ONG sobre el joven que se encuentra detenido desde el pasado 9 de enero del presente año.

«Esta decisión marca de manera indeleble la vida de un adolescente y amenaza con destruir su potencialidad y su futuro como ciudadano de bien», añadió.

Asimismo, indicó que seguirán documentando, acompañando y exigiendo la liberación plena de los presos políticos.

«GABRIEL NO ES TERRORISTA»

Mientras tanto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos precisó que la condena precisa 6 años de cárcel y 4 de trabajo comunitario.

«La sentencia fue dictada por la jueza Dayana Castillo, del Tribunal Segundo de Juicio de Responsabilidad Penal de Adolescentes con competencia nacional, con sede en Caracas», reveló.

«Gabriel no es un terrorista. Gabriel es estudiante, pelotero, aprendiz de panadero. Al momento de su detención cursaba el quinto año de bachillerato y soñaba con graduarse junto a sus compañeros», manifestó.

VIOLACIONES A LA LEY

Según esta ONG, no hubo ninguna prueba contundente en su contra. Asimismo, acotó que lo detuvieron bajo el prejuicio de tener «pinta de guarimbero».

«¿Desde cuándo vestirse con ropa deportiva es un delito? Durante su reclusión, Gabriel enfermó gravemente: infección pulmonar, fiebre, llagas bucales, además de ansiedad y depresión, afectaciones que constituyen una violación a su derecho a la integridad personal, protegido por el artículo 32 de la LOPNNA», manifestó.

A pesar de todo esto, el joven logró culminar su bachillerato estando privado de libertad y fue admitido para iniciar estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA).

«Esta sentencia viola de forma flagrante el principio del interés superior del niño (artículo 8 de la LOPNNA), que obliga al Estado a priorizar la protección, educación y desarrollo integral de los adolescentes por encima del castigo. También vulnera el derecho a la libertad personal (artículo 33), al derivarse de una detención arbitraria, y el derecho a la educación (artículo 37), al interrumpir y obstaculizar su proyecto académico y universitario», continuó.

«Asimismo, el proceso desconoció el derecho de Gabriel a ser oído y a una defensa efectiva (artículo 78 de la LOPNNA), al judicializarlo como adulto, con motivación política. Negarle defensa de su confianza, excluir a sus padres de audiencias y sostener la acusación con testigos que nunca comparecieron. La imposición de 10 años de sanción viola abiertamente el principio de que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el tiempo más breve posible (artículo 87). Así como la finalidad educativa y de reintegración social de las sanciones en el sistema penal adolescente (artículo 90). Imponer penas por terrorismo a un adolescente, sin pruebas, basada en un prejuicio político, es desproporcionado, ilegal y contrario a la LOPNNA y a los estándares internacionales de derechos humanos», denunció.

Por lo cual, la ONG hizo un llamado de rechazo a esta condena. «No educa ni protege: castiga, estigmatiza y destruye proyectos de vida. Llamamos a la sociedad venezolana a no normalizar esta barbarie, a alzar la voz por Gabriel y por todos los adolescentes criminalizados por ser jóvenes, pobres y visibles».

EXIGEN LA NULIDAD DE LA SENTENCIA

Asimismo, extendió el llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos. «Condenar a un niño por terrorismo es una forma de violencia de Estado».

«Expresamos toda nuestra solidaridad y compañía a la familia de Gabriel. Para que no se sientan solos y encuentren la fuerza necesaria para seguir defendiendo la verdad, la justicia y la dignidad, frente a un sistema que intenta quebrarlos mediante el miedo y la injusticia. Estamos con ustedes y seguiremos luchando para que se imponga la verdad», añadió.

«No nos callaremos. Exigimos la nulidad de esta sentencia, la libertad inmediata de Gabriel y el cese del uso del delito de terrorismo para castigar a adolescentes inocentes. Gabriel debe estar comenzando su carrera universitaria, jugando béisbol, trabajando y viviendo, no tras las rejas pagando por un crimen que nunca cometió», concluyó.