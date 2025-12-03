Denuncian la detención del periodista zuliano José Serna, este sería el motivo

Organismos de seguridad privaron de libertad al periodista José Serna durante la mañana de este miércoles, 3 de diciembre, en Cabimas, estado Zulia.

«Cerca de las 8:30 de la mañana, efectivos de la Policía de Cabimas se lo llevaron de su lugar de trabajo, el medio Noti 365 y lo mantienen en el comando ubicado en el sector Los Hornitos», denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) a través de sus redes sociales.

#AlertaSNTP | La mañana de este miércoles #03Dic fue detenido en #Cabimas, estado #Zulia, el periodista José Serna, de Noti 365.

Aparentemente, la detención sería por haber dado a conocer un problema de la vía pública. «Extraoficialmente se conoció que lo detienen por la publicación de un video de un hueco en la Av. Intercomunal», precisó el SNTP.

En este sentido, el organismo exigió su liberación inmediata.

El Colegio Nacional de Periodistas también exigió su liberación. «Fue detenido en Cabimas, estado Zulia, José Serna, reportero del medio Noti 365. Funcionarios de Policabimas lo trasladaron a la sede policial en Los Hornitos».

Entre enero y noviembre de 2025, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) documentó al menos 111 incidentes contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación en Venezuela.