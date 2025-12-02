Delcy Rodríguez calificó de «robo» la «venta forzosa» de Citgo en EEUU y advirtió que llevarán a la justicia a quienes «facilitaron el saqueo»

El gobierno de Nicolás Maduro rechazó enérgicamente la «venta forzosa» de Citgo, ejecutada por las autoridades de Estados Unidos.

«Constituye un vulgar y bárbaro despojo de un activo venezolano en territorio estadounidense mediante un proceso fraudulento», dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un comunicado leído en una transmisión televisiva.

«La empresa Citgo es un valioso activo de PDVSA que pretende ser expoliado por el gobierno de los Estados Unidos bajo la instrumentalización de un procedimiento judicial claramente contrario a derecho», añadió.

Rodríguez reiteró que el gobierno de Venezuela y PDVSA fueron «intencional e ilegalmente excluidos del proceso gracias al tráfico de influencia del gobierno estadounidense sobre los tribunales de ese país, impidiéndoseles ejercer el derecho a la defensa bajo la grosera excusa de desconocimiento del legítimo gobierno venezolano, la cual fue especialmente diseñada para robar activos estratégicos a nuestro país».

«La inminente venta forzosa de Citgo constituye un nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela en complicidad con María Corina Machado, Edmundo González, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, José Ignacio Fernández, y el grupo de delincuencia organizada, autodenominado Asamblea Nacional de 2015, que ha pretendido usurpar la representación de la República y sus entidades en el extranjero para dejar a Venezuela sin defensa alguna frente al robo descarado», manifestó.

«Venezuela reitera que no reconoce la venta forzosa de Citgo, adelantada en flagrante desprecio de las garantías y libertades económicas, el debido proceso y el derecho a la defensa garantizado por cualquier nación civilizada», continuó.

BUSCARÁN A LOS RESPONSABLES

La vicepresidenta adelantó que desde el gobierno de Maduro seguirán adoptando todas las medidas a su disposición para «garantizar que los promotores y ejecutores del despojo de Citgo respondan ante la justicia y se imponga las responsabilidades civiles y penales correspondientes por la pérdida de este activo propiedad del pueblo venezolano».

«Este caso pasará a la historia como evidencia vigente y patética de que en el territorio de Estados Unidos no se respetan ni garantizan las inversiones extranjeras, las cuales pueden ser objeto de apropiaciones ilícitas en cualquier momento», aseveró.

«El Estado venezolano cuenta con las leyes e instituciones permanentes para llevar ante la justicia a quienes facilitaron este saqueo y rindan cuentas ante la sociedad venezolana por su actuación apátrida criminal. El pueblo venezolano dará lección histórica a quienes se han atrevido a entregar y robar el patrimonio de todos, se hará justicia», advirtió Rodríguez.

Para Delcy Rodríguez se trata de un «descarado robo y saqueo» de los recursos de los venezolanos. «Este tribunal decide entregar Citgo a un fondo buitre registrado como financista de un alto funcionario del actual gobierno de los Estados Unidos», dijo.

«Un robo que se suma a lo que ha sido el robo del oro en el bando de Inglaterra», agregó.

Para finalizar, explicó que se pierde más del valor de la empresa. «El valor de Citgo como activo asciende alrededor de los 12 mil millones de dólares. A Citgo la tomó el extremismo haciéndose pasar por el gobierno de Venezuela desde 2019 y esa empresa genera aproximadamente entre 4 mil y 5 mil millones todos los años. Imagínense ustedes, desde el año 2019 han acumulado dividendos aproximados por 24 mil millones de dólares ¿Qué han hecho con ese dinero? Lo han robado. Le daban dinero a Juan Guaidó, a la señora Dinorah Figuera, presidenta de la autollamada Asamblea de 2015, que terminó siendo una banda criminal para robar los activos y entregarlos a un gobierno extranjero», concluyó.