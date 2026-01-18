Venezuela

Denuncian huelga de presos políticos en la cárcel del Rodeo para exigir su libertad

(EFE).- Un grupo de presos políticos de la cárcel venezolana Rodeo I inició una huelga de hambre para exigir su libertad y mejores condiciones de reclusión, denunció este sábado Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora y nobel de la paz 2025, María Corina Machado.

En su cuenta de X, Moreno indicó que, ante esta situación, el grupo de presos «fue sometido a un aislamiento prolongado, en una celda de castigo, obligados a permanecer desnudos».

«Las condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos los tiene en un nivel de desesperación y preocupación constante. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional sobre la grave situación de los presos políticos», manifestó.

El Gobierno no ha confirmado de momento la huelga de hambre en Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

LA SITUACIÓN CON LOS PRESOS POLÍTICOS 

Esta denuncia se da en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes pernoctaron desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

Entre 139 y 155 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el 8 de enero, según el conteo de la ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

LEA TAMBIÉN: VIDEO: EXCARCELARON A CIUDADANO QUE DENUNCIÓ RETRASO EN SUMINISTRO DE GAS, TENÍA MÁS DE UN AÑO PRESO

A través de X, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, indicó que hasta este sábado contabilizaba 139 excarcelaciones.

Por su parte, la PUD registraba 155 excarcelaciones y pidió acelerar los procesos de liberaciones. Esto para que «finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente».

El Ejecutivo venezolano asegura que el país está «libre de presos políticos». Y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».

