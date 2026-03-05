Bebé de cuatro meses permanece detenido junto a sus padres militares en Ramo Verde, la familia expuso el caso por primera vez

Un bebé de cuatro meses permanece detenido junto a sus padres militares en la cárcel de Ramo Verde ubicada en el estado Miranda.

Los detenidos están identificados como el Mayor del Ejército, César Girón, y la sargento primero Milagros Molina.

«Han pasado meses y hemos permanecido en silencio por miedo de que a ellos le hagan algo o atenten contra sus vidas o la de mi sobrino. Ellos fueron secuestrados por organismos del DGCIM el 29 de septiembre de 2024, estando activos los dos», indicó Lisbeth Girón, hermana del militar, durante una entrevista con el periodista Seir Contreras.

Destacó que a su hermano lo llamaron de su trabajo para ir a una entrevista, pero después de allí no supieron más información de él.

«A ella el día siguiente la llamaron diciendo que se debía presentar en Maracay y no supimos más nada de ella, hasta el 27 de diciembre de 2024», dijo.

Resaltó que los familiares acudieron a varios centros de reclusión pero no les daban información ni fe de vida.

«Luego los sueltan porque no tenían ninguna prueba en su contra y los hacen firmar un documento en el que dicen que no le fueron violados sus derechos, que no hubo tortura, lo cual es lo contrario porque sí hubo trauma. A mi hermano lo golpearon. Estuvo un mes con ella en Boleíta, luego los pasaron al Rodeo I y no pudo ver ni el sol. No les daban comida y salieron bajos de peso», comentó.

Posteriormente, sostuvo que el 13 de abril de 2025 los volvieron a detener en Maracay. «Entraron a su vivienda de madrugada, tumbaron el portón cuando ellos estaban durmiendo junto a su hijo mayor de cuatro años. Les quitaron los celulares y cosas personales. A él lo golpearon y a ella la empujaron al piso y le dijeron que estaba embarazada que tuvieran piedad porque tenía un mes, pero no les importó nada», aseveró.

«Personas encapuchadas sin identificación les dijeron que esta vez les iban a destruir la vida y se los llevan de nuevo a Boleíta. Allí pasaron 48 días. Luego los presentan ante un tribunal militar, pero ya han pasado nueve meses desde eso y no han tenido la audiencia preliminar», mencionó.

Resaltó que pudieron asignarles un abogado privado, pero acotó que en el expediente de ambos no hay pruebas contra ellos. «Los acusan de traición a la patria, instigación a la rebelión y desobediencia contra la FANB. Su caso lo relacionaron junto a otras ocho personas más. Dicen que ellos estaban dando recursos, uniformes y armas a esas personas para una conspiración en contra del gobierno, pero eso es mentira».

«Este caso es como una película, los están culpando, pero ellos no conocen a ninguna de esas personas, son inocentes», aseguró.

Asimismo, apuntó que luego la pareja fue trasladada a la cárcel de Ramo Verde. «Ella pasó allí su embarazo en condiciones que no son aptas. El bebé nació el 17 de octubre de 2025. A la cárcel llegaron personas que supuestamente son del bienestar y le dijeron que el bebé solo podía estar con ella hasta los dos años, luego de eso lo debes entregar».

«Actualmente el bebé tiene cuatro meses y está allá (en Ramo Verde) con ellos encerrados. Está bien gracias a Dios, lo han sacado para colocarle sus vacunas, pero no es la manera humana que el bebé debe estar», expresó.

Lisbeth Girón pidió a las autoridades la libertad plena para los tres.

«Es un proceso muy duro que vivimos. Mi mamá está destrozada, todos los días llora. El hijo mayor pregunta por sus papás y cree que están trabajando y llora. Tiene su trauma porque presenció el segundo arresto», afirmó.