Denuncian falso video grabado por jóvenes en La Guaira, habría provocado que rescatistas perdieran tiempo y recursos

Cientos de familias se mantienen pidiendo ayuda para conseguir a sus seres queridos bajos los escombros en los edificios de La Guaira, incluso en redes sociales se han viralizado videos en los que solicitan la presencia de rescatistas y maquinarias en los edificios para buscar a sobrevivientes.

Y precisamente en redes se publicó un video en el que un grupo de jóvenes estaba en el edificio Auromar asegurando que escucharon a una persona que estaba viva. Ante esto solicitaron la ayuda de rescatistas quienes acudieron al lugar. Sin embargo, tras horas de búsqueda, no hallaron a nadie.

En un reportaje de NMás, anteriormente conocida como Noticieros Televisa, señalaron que bomberos venezolanos expresaron que este video era falso y en esa residencia no se encontraba nadie.

Un video grabado por jóvenes habría provocado que 120 rescatistas perdieran el tiempo y recursos en las labores de búsqueda tras los terremotos en Venezuela. #Despierta con @campossuarez | #DecideInformado | Sigue la señal por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/oL9Mvz3JuP — NMás (@nmas) July 2, 2026

Tras esto, los jóvenes fueron interrogados. «Cuando grabaron gritan y se escuchan voces. Querían abrir una abertura para entrar por allí y cuando los estamos interrogando para saber más del video, el que lo hizo desapareció», Carlos Aparicio, comandante de los bomberos de Anzoátegui.

Sin embargo, uno de los que grabó si habló, pero habría caído en contradicciones.

«Dicho video provocó pérdida de tiempo, recursos humanos y materiales de 120 rescatistas nacionales y extranjeros y recursos que podían haber salvado vidas», acotó el medio.