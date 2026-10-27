Delcy Rodríguez dijo que «no estamos por el poder» al rechazar los «shows» de otros sectores politicos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que su gobierno busca «servir al pueblo» y no persigue el «poder», a la vez que criticó el «show» y «malabarismo» de otros sectores políticos.

Rodríguez encabezó esta tarde una actividad oficial para inaugurar una escuela nacional en el estado Aragua. Durante su alocución, aseguró que su objetivo en la Presidencia es «garantizar el futuro de Venezuela» en «tranquilidad y productividad».

«Los quiero a ustedes para garantizar el futuro. Sé que hay quienes están hambrientos de poder y que hacen malabarismos, todo tipo de show, por el poder. Nosotros no estamos por el poder, estamos para servir al pueblo», añadió.

Igualmente, Rodríguez dijo que «hemos llamado a la convivencia» en medio de los cambios que vive el país. «Yo aspiro que sectores radicales abandonen para siempre la violencia», dijo la mandataria, apenas unos días después del retorno de María Corina Machado.

«Lo más importante es que nadie se interponga en este proceso por la estabilidad, tranquilidad, prosperidad y por el crecimiento económico de nuestra patria», sentenció la mandataria.

RODRÍGUEZ SOBRE LA CRISIS ELÉCTRICA

Durante las últimas semanas se han dado numerosas protestas por las constantes fallas eléctricas en el país, especialmente fuera de Caracas. Ante este escenario, Rodríguez pidió a la ciudadanía trabajar para mejorar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

«No he visto un solo megavatio incorporado por el SEN, tan golpeado por el bloqueo, por quemar un caucho. Los invito a trabajar por recuperar el SEN. Lo hacemos sin descanso», agregó Rodríguez.

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Este mismo lunes comenzará el «Renacer Productivo», una iniciativa que busca dinamizar la economía local en distintas regiones, informó Rodríguez. «Nos vamos por todo el país a donde están las experiencias, en el campo, con los pescadores», agregó.

Igualmente, la mandataria invitó a los productores sumarse al plan Venezuela Alimenta «Hambre 0. Los vamos a lograr más temprano que tarde (…) El objetivo está previsto para 2.030, pero digo que para 2027 o 2028 habremos alcanzado el objetivo», dijo.