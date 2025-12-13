Venezuela

CARACAS | Sebin se llevó al politólogo Nicmer Evans este 13Dic: «Voy a ir voluntariamente» logró decir antes en video

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Evans

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se habrían llevado detenido nuevamente este sábado al politólogo Nicmer Evans.

El también comunicador tuvo tiempo de subir un breve mensaje a sus redes sociales antes de la presunta detención.

Leer Más

Se inició pago del bono de guerra económica para jubilados: este es el monto
Atención adultos mayores: Ivss anunció la fecha en la que se pagará la pensión
EN VIDEO: Fuerte incendio afectó almacén en La Guaira, bomberos lograron controlarlo
Más de 50 personas se intoxicaron por comida que repartieron en fiesta de graduación en Lara

«Estoy transmitiendo desde mi casa. Quiero informarles a todos que en este momento en mi puerta se encuentra una comisión que se ha identificado como del Sebin. Dicen que van a realizar una entrevista. Yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista. Esperemos ver cuáles son las consecuencias de esto», dijo.

«Ya había habido algunas advertencias en este sentido. Voy a dar la cara. No tengo nada que temer. La libertad de expresión es así y nosotros los que defendemos la libertad de expresión y la democracia en el país estamos permanentemente dispuestos a dar la cara en cualquier momento. Mi familia estará informando cualquier cosa que suceda en este sentido», añadió.

LEA TAMBIÉN: MADURO DICE QUE LAS «FÓRMULAS DE MENTIRAS» NO FUNCIONARÁN «JAMÁS» SOBRE VENEZUELA

En otro video tomado desde un edificio se puede ver el momento en el que estas personas identificadas como funcionarios del Sebin se lo llevaron de su casa en un vehículo color negro.

El pasado 13 de julio de 2020 Evans informó, a través de sus redes sociales, que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) visitaron su vivienda para detenerlo. En aquel momento estuvo privado de libertad por los cargos de “promoción o incitación al odio”, ordenado por el juez José Mascimino Márquez. Posteriormente, lo liberaron el 1 de septiembre.

Nicmer Evans es politólogo y director del medio digital “Punto de Corte”, cuyas denuncias sobre el gobierno de Nicolás Maduro motivaron a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) prohibiera su acceso desde Venezuela.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

madre
Madre venezolana fue sorprendida con emotiva llamada en programa televisivo, lleva ocho años sin ver a sus hijos que migraron a Chile
Mundo
Curazao
Curazao dice que «no fue informado» si la isla «sirvió de puente» en la operación de extracción de María Corina Machado
Mundo
Quintanilla
Murió Abraham Quintanilla a los 86 años, padre de la legendaria cantante Selena
Varios