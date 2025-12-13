CARACAS | Sebin se llevó al politólogo Nicmer Evans este 13Dic: «Voy a ir voluntariamente» logró decir antes en video

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) se habrían llevado detenido nuevamente este sábado al politólogo Nicmer Evans.

El también comunicador tuvo tiempo de subir un breve mensaje a sus redes sociales antes de la presunta detención.

#13Dic #Denuncia: Comisión del Sebin llegó a la casa del politólogo Nicmer Evans Este fue el último mensaje de sus redes sociales explicando la situación

December 13, 2025

«Estoy transmitiendo desde mi casa. Quiero informarles a todos que en este momento en mi puerta se encuentra una comisión que se ha identificado como del Sebin. Dicen que van a realizar una entrevista. Yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista. Esperemos ver cuáles son las consecuencias de esto», dijo.

«Ya había habido algunas advertencias en este sentido. Voy a dar la cara. No tengo nada que temer. La libertad de expresión es así y nosotros los que defendemos la libertad de expresión y la democracia en el país estamos permanentemente dispuestos a dar la cara en cualquier momento. Mi familia estará informando cualquier cosa que suceda en este sentido», añadió.

En otro video tomado desde un edificio se puede ver el momento en el que estas personas identificadas como funcionarios del Sebin se lo llevaron de su casa en un vehículo color negro.

El pasado 13 de julio de 2020 Evans informó, a través de sus redes sociales, que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) visitaron su vivienda para detenerlo. En aquel momento estuvo privado de libertad por los cargos de “promoción o incitación al odio”, ordenado por el juez José Mascimino Márquez. Posteriormente, lo liberaron el 1 de septiembre.

#13Dic #Detenido: Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) Se llevaron detenido nuevamente al comunicador Nicmer Evans. December 13, 2025

Nicmer Evans es politólogo y director del medio digital “Punto de Corte”, cuyas denuncias sobre el gobierno de Nicolás Maduro motivaron a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) prohibiera su acceso desde Venezuela.