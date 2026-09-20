Denuncian aumento en horas de racionamiento eléctrico tras pico histórico de consumo anunciado por Corpoelec

Usuarios de al menos 11 estados del interior del país han comenzado a denunciar un incremento en la duración del racionamiento de electricidad, con interrupciones de racionamiento que pasan de seis a ocho horas diarias en diversos circuitos de entidades como Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Apure, Trujillo, Lara, Aragua, Carabobo, Portuguesa y Guárico.

Según reportes de diversos medios, los reclamos vienen de distintas partes del territorio. Precisamente, una usuaria de Barinas escribió lo siguiente: «Hicieron un cronograma de cortes eléctricos de ocho horas repartidas en dos bloques de cuatro horas cada uno. Pero se lo pasaron por el forr*, porque nos quitan la electricidad fuera del horario establecido, todas las veces y las horas que quieran en el día».

Epa..y qué Guebonada le pasa a CortoElec que en 24 horas nos jodió con 3 cortes de 6 horas…18 horas sin luz, apenas 6 horas para cargar el Tlfn y la nevera medio enfriar.! Esos mmgvs los voy a caer a coñazos.! 🤬 — 🇻🇪 Chamito 🇻🇪 (@xts384) September 18, 2026

«¿Qué le pasa a CortoElec? Que en 24 horas nos j*dió con tres cortes de 6 horas. 18 horas sin luz, apenas 6 horas para cargar el teléfono y la nevera medio enfriar», agregó alguien más.

Hicieron un cronograma de cortes electricos de 8hrs repartidas en 2 bloques de 4hrs cada uno. Pero se lo pasaron por el forro del culo, porque nos quitan la electricidad fuera del horario establecido, todas las veces y las horas que quieran en el día. Estoy mamada de esto aquí. — Grey🪻 (@greimartinez) September 18, 2026

Esta ola de reclamos y denuncias ciudadanas se produce de forma posterior al reporte difundido por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. En dicho balance, el organismo oficial informó que Venezuela alcanzó una demanda eléctrica de 16.030 megavatios, estableciendo la cifra de consumo más elevada que registra el país en los últimos nueve años.

Para esto te están quitando la luz 8 horas al día. https://t.co/8EVwU9IYFL — Ratis 🐀 (@ratisconi) September 19, 2026

Ante este escenario, la cartera eléctrica informó sobre las labores operativas dirigidas a preservar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Al mismo tiempo, hizo un llamado a la ciudadanía para hacer un «uso eficiente del servicio» eléctrico.

Entre las recomendaciones institucionales, se instó a los usuarios a desconectar los equipos electrodomésticos que no se encuentren en uso, así como a moderar el consumo durante las horas pico de mayor exigencia para la red nacional.