Denuncian apertura forzada de una valija diplomática venezolana en aeropuerto de Panamá

(EFE).- El Gobierno de Venezuela denunció este martes la apertura forzada de una valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, y exigió a las autoridades panameñas cumplir «estrictamente» con las normas que rigen la actividad diplomática y consular.

«Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño», indicó la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejecutivo chavista indicó que este acto constituye una violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo «artículo 27 establece claramente la inviolabilidad de la valija diplomática, la cual no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia».

Asimismo, dijo que ante este «atropello» exige garantías plenas de no repetición e insta las autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular. «Considerando la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares».

En junio de 2025, ambos gobiernos anunciaron la reactivación de sus servicios consulares, tanto en Caracas como en la capital panameña.

REACTIVACIÓN DE CONSULADOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá señaló entonces que ante la «imperiosa necesidad» de sus nacionales en territorio venezolano, acordó con el país suramericano la reactivación de ambos consulados.

Ya en mayo de ese mismo año se habían retomado los vuelos entre Caracas y la Ciudad de Panamá que fueron suspendidos desde julio de 2024, luego de que el Gobierno de José Raúl Mulino cuestionara las elecciones presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras que la oposición mayoritaria denunció «fraude».

Además de Panamá, los gobiernos de República Dominicana, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, habían manifestado entonces su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales y exigieron la revisión completa de los resultados que dieron como ganador a Maduro.