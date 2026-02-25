Venezuela

Créditos bancarios y más de 200 modelos disponibles: la importante proyección automotriz en el país para 2026

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
autopista

Eduardo Cáceres, presidente de la Cámara Automotriz de Venezuela, aseguró este martes que el sector vivió un importante crecimiento el año pasado y ahora proyectan una expansión para este 2026.

Cáceres sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski. Al ser consultado sobre el movimiento del mercado automotriz, confirmó que el país incrementó la disponibilidad de vehículos hasta más de 215 modelos.

El gremialista destacó que los concesionarios y la banca han ofrecido créditos para aumentar las ventas. Sin embargo, reconoció que esperan un incremento de las facilidades de compra durante este año.

Cáceres afirmó que el sector automotriz se debe enfocar en cubrir la demanda actual y fortalecer el mercado que existe en el país. En tal sentido, distintas marcas buscan trabajar de una «manera específica» para aumentar la oferta.

OPTIMISMO EN EL SECTOR

Tan solo durante enero, se vendieron 3.600 vehículos nuevos en el país. Esto marca un incremento de casi 158% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el sector automotriz logró comercializar 1.341 unidades.

«Un 30% de los vehículos que se vendieron el año pasado se fabricaron acá», detalló Cáceres. También destacó que el sector ha conseguido diversificar las ofertas con marcas procedentes de Asia, Europa y Estados Unidos.

Por su parte, Gino Fileri, representante de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, confirmó el aumento del 120% de ventas en el sector. No obstante, todavía no cumple las expectativas totales.

Tanto Fileri como Cáceres reconocieron que tienen una visión optimista para el desarrollo del sector este año. La mayor oferta de modelos y las expectativas de expansión del crédito serán cruciales para cumplir sus objetivos.

