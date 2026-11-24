El Ministerio para la Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) alertaron que este lunes, 23 de noviembre, registraron la mayor demanda eléctrica en el país en los últimos nueve años.

A través de un comunicado conjunto los organismos señalaron que la demanda estuvo en 16.597 MW.

«Esta cifra representa un incremento del 9,3% en comparación con la demanda máxima registrada durante el año 2025, un comportamiento asociado directamente a las altas temperaturas y a los efectos de la coyuntura climática del fenómeno Súper Niño, a lo que se suma la recuperación económica del país, factores que impulsan el consumo y exigen al máximo la infraestructura eléctrica durante las horas de mayor calor y actividad», indicaron.

«Ante este escenario, invitamos a la ciudadanía a sumar esfuerzos desde la corresponsabilidad, procurando un uso equilibrado de los equipos de mayor consumo durante las horas pico del mediodía y la tarde, a fin de contribuir a aliviar la carga en los circuitos locales», añadieron.

Aunque no hay cifras oficiales con respecto a la generación eléctrica de Venezuela algunas estimaciones apuntan a que estarían en torno a los 13.000 MW.

Para finalizar, ratificaron su compromiso con seguir trabajando por el país. «La fuerza trabajadora de Corpoelec se mantiene en monitoreo permanente y despliegue operativo las 24 horas para resguardar la estabilidad de la red».