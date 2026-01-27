Delsa Solórzano reapareció en público tras 17 meses en la clandestinidad, esto dijo

La dirigente política, Delsa Solórzano, reapareció este martes en una rueda de prensa tras pasar 17 meses en la clandestinidad.

«Yo soy una mujer honesta, el país me conoce. No me resguardé porque haya cometido ningún delito, sino porque aquí luchar por la libertad se convirtió en un altísimo riesgo contra tu vida, contra tu libertad, contra tu seguridad», afirmó.

Solórzano alzó la voz por los presos políticos que aún siguen tras las rejas. «En Zona 7 están las esposas, las madres, los padres, los hijos de los presos políticos, en Tocorón, en Tocuyito, en el Rodeo, en Ramo Verde, en el Inof, en el Helicoide, en Yare. Señores ya basta. De verdad abran las puertas de las cárceles».

La dirigente @delsasolorzano reaparece en público tras 17 meses en la clandestinidad y exige la liberación de todos los presos políticos y el fin de la persecución. pic.twitter.com/OVKWpUHz6O — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) January 27, 2026

«El sufrimiento de los presos y de sus familias es muy alto, ya basta. Quienes hemos sido hijos de presos políticos no podemos amparar bajo ninguna circunstancia que ninguna familia pase por lo que uno pasó, no se justifica. Hay que ponerle fin al dolor», añadió.

«¿En qué mente civilizada puede estar que yo voy a encarcelar a usted porque piensa distinto a mí?», cuestionó.

Para Solórzano, en este momento se le deben dar garantías reales de sus derechos fundamentales a todos los venezolanos.

«Esperamos el fin de la persecución. Que esta sea una nueva etapa para Venezuela, donde tengamos derecho a la libertad de expresión, no solo a la libertad de pensamiento. Usted puede pensar como quiera, pero si lo expresa, lo persiguen. Yo espero que esa etapa haya pasado», dijo.

Para finalizar, se refirió a todo el trabajo que hay por delante para concretar la transición. «Ojalá vayamos hacia allá. No creo que exista un venezolano que no quiera estabilidad económica. Pero para que exista, son muchos los pasos que hay que dar. No basta con una ley, con dos leyes. Hay que reinstitucionalizar a Venezuela», concluyó.