Delegación venezolana viajará a EEUU para reunirse con el FMI, dice presidente del BCV

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez, informó este jueves que una delegación venezolana viajará a Estados Unidos a finales de mayo para reunirse con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pérez brindó una entrevista a la agencia de noticias Reuters, apenas unas semanas después del restablecimiento de las relaciones con el FMI. Para el economista, se trata de un proceso para reintegrar al país al sistema financiero internacional.

«La ruptura de relaciones con el FMI jamás debió haber ocurrido. Fue consecuencia de las sanciones», expuso Pérez, quien confirmó el viaje de una delegación venezolana a Washington.

Pérez no brindó detalles sobre quiénes formarán parte de la delegación. Se presume que estará encabezada por Calixto Ortega, representante ante el FMI y vicepresidente sectorial de Economía.

PÉREZ SOBRE LA DEUDA

El gobierno nacional anunció el miércoles un «proceso de reestructuración de deuda externa» del país y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Para Pérez, esta medida sacará «a la República de las sombras en el mundo financiero internacional».

«El mundo entero observa con entusiasmo y aprobación», dijo Pérez, aunque no ofreció detalles del plan de restructuración. Según analistas, la deuda de Venezuela supera los 150.000 millones de dólares, incluyendo bonos impagados, intereses y laudos arbitrales.

Tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el BCV tiene cercanos vínculos con el Departamento del Tesoro, reveló Pérez, quien aseguró que la economía crecerá alrededor de un 8% este año.

«Estados Unidos está desempeñando un papel crucial», señaló Pérez. «Es imposible que el gobierno de Estados Unidos no desempeñe un papel protagónico en el levantamiento de las restricciones», sentenció el presidente del BCV.