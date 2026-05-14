BCV restablece relaciones «técnicas y estratégicas» con el Banco de España, tras ocho años

El Banco Central de Venezuela (BCV) restableció relaciones «técnicas y estratégicas» con el Banco de España, luego de que estas se mantuvieran interrumpidas por ocho años, según informó el ente emisor.

El presidente del BCV, Luis Pérez, encabezó una comitiva que viajó a la ciudad de Tarragona. En el marco de la primera edición del LatAm Economic Forum, organizado por el Banco de España, tuvieron esta importante reunión con las autoridades españolas.

De acuerdo a una nota de prensa emitida por el BCV, en la reunión «delinearon una nueva hoja de ruta estratégica». Así pues, ambos entes centrales pretenden «consolidar la excelencia técnica» en las relaciones.

«El equipo de Estadísticas Económicas del BCV participó en el encuentro virtual, que tuvo por objeto avanzar en el intercambio de datos, para dotar al ecosistema financiero venezolano de herramientas más sólidas para su reinserción en la economía global», indica.

BCV DESTACA LAS INVERSIONES

El BCV aseguró que la reunión «marca un punto de inflexión en la cooperación bilateral» entre ambos organismos. Asimismo, buscan «facilitar el acceso del sistema bancario venezolano a redes de corresponsalía bajo estándares internacionales».

«El restablecimiento de la alianza bilateral ocurre en un momento de un creciente flujo de inversiones en los sectores minero y energético venezolanos, avalados por acuerdos internacionales que buscan diversificar los ingresos no petroleros del país», señaló el BCV.

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En el marco de esta reunión, la comitiva del BCV sostuvo una reunión con la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en un contexto de «retorno de Venezuela a organismos financieros internacionales y a la economía global».

El restablecimiento de relaciones se dio un mes después de que Estados Unidos flexibilizó las sanciones contra el BCV. Esta medida permitió que el ente emisor y la banca nacional se reinserte al sistema financiero internacional.