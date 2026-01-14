Venezuela

Delcy y Jorge Rodríguez también regresaron a X, esto dijeron

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encabezaron la lista de dirigentes políticos del oficialismo que decidieron regresar a la red social X (Twitter) tras casi dos años años sin usarla.

«Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica», escribió Delcy.

«¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!», añadió.

Poco antes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también anunció que se reactivaría en dicha red social. «Nos volvemos a ver en X. Sigamos por el sendero de la prosperidad, el diálogo y el respeto. ¡Nosotros venceremos!».

Incluso se reactivó la cuenta de Nicolás Maduro, donde al parecer van a comenzar una campaña comunicacional con la cuenta del tiempo que lleva detenido. «Han transcurrido 12 días de su secuestro», decía el post que subieron este miércoles con una foto de Maduro junto a Cilia Flores, también detenida en Nueva York.

La red social X está bloqueada en Venezuela desde el 8 de agosto de 2024, cuando Nicolás Maduro ordenó su censura tras las múltiples voces críticas en su contra por las irregularidades documentadas durante las elecciones del 28 de julio de 2024.

Desde entonces, ha estado bloqueada en las principales compañías de telecomunicaciones del país y una de las pocas opciones para ingresar es a través de VPN.

