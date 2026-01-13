Diosdado Cabello regresó a X, este fue el mensaje que envió a sus seguidores

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sorprendió a sus seguidores este martes al regresar a X (Twitter), una red social que lleva más de dos años bloqueada en territorio venezolano por orden de las autoridades.

Cabello hizo una publicación en su cuenta poco antes de las 3 de la tarde de este 13 de enero. El ministro apuntó que regresó a la red social para comunicarse con los «hermanos» que han estado atentos a la situación en Venezuela.

«Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes», dijo Cabello.

El retorno de Cabello a X se dio menos de dos semanas después de que Estados Unidos ejecutó una operación militar en Venezuela, bombardeando varias zonas de la Región Capital y capturando a Nicolás Maduro.

Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) January 13, 2026



Aunque Cabello no hacía comentarios en X desde hace cierto tiempo, su cuenta seguía activa. Generalmente, reposteaba publicaciones de Con el mazo dando y otros perfiles oficialistas, especialmente los miércoles, cuando hace su programa semanal.

OPERACIÓN SOLEDAD

Por otra parte, Cabello reveló este mismo martes los detalles sobre la Operación Soledad, ejecutada por las fuerzas de seguridad en el estado Bolívar. El operativo concluyó con la incautación de más de seis toneladas de drogas.

«238 fardos de drogas, 14.280 envoltorios en total de los cuales había 14.199 envoltorios de marihuana y 81 envoltorios de cocaína, un cargamento total de 6.850,41 kilogramos. Se distribuía en 6758,66 de marihuana y 91,75 kilogramos de cocaína», detalló en una rueda de prensa.

Cabello aseguró que durante este 2026 han incautado 7,148 toneladas de drogas. «Con esto damos un duro golpe a la narrativa que dice que Venezuela es un país que facilita el tráfico de droga. Con esto llevamos 7.148 kg de droga decomisada», apuntó.