Venezuela

Diosdado Cabello regresó a X, este fue el mensaje que envió a sus seguidores

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sorprendió a sus seguidores este martes al regresar a X (Twitter), una red social que lleva más de dos años bloqueada en territorio venezolano por orden de las autoridades.

Contents

Cabello hizo una publicación en su cuenta poco antes de las 3 de la tarde de este 13 de enero. El ministro apuntó que regresó a la red social para comunicarse con los «hermanos» que han estado atentos a la situación en Venezuela.

Leer Más

Rocío
Alertan que desde hace 48 horas tampoco se sabe el paradero de la hija de Rocío San Miguel
«Elecciones han transcurrido con tranquilidad»: Saab aseguró que no se han reportado incidencias este 25May
En aguas venezolanas hallaron el naufragio más grande la historia, sería la flota francesa del rey Luis XIV

«Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes», dijo Cabello.

El retorno de Cabello a X se dio menos de dos semanas después de que Estados Unidos ejecutó una operación militar en Venezuela, bombardeando varias zonas de la Región Capital y capturando a Nicolás Maduro.


Aunque Cabello no hacía comentarios en X desde hace cierto tiempo, su cuenta seguía activa. Generalmente, reposteaba publicaciones de Con el mazo dando y otros perfiles oficialistas, especialmente los miércoles, cuando hace su programa semanal.

OPERACIÓN SOLEDAD

Por otra parte, Cabello reveló este mismo martes los detalles sobre la Operación Soledad, ejecutada por las fuerzas de seguridad en el estado Bolívar. El operativo concluyó con la incautación de más de seis toneladas de drogas.

«238 fardos de drogas, 14.280 envoltorios en total de los cuales había 14.199 envoltorios de marihuana y 81 envoltorios de cocaína, un cargamento total de 6.850,41 kilogramos. Se distribuía en 6758,66 de marihuana y 91,75 kilogramos de cocaína», detalló en una rueda de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INCAUTARON MÁS DE SEIS TONELADAS DE DROGAS DURANTE LA OPERACIÓN SOLEDAD EN BOLÍVAR, ESTO REVELÓ CABELLO

Cabello aseguró que durante este 2026 han incautado 7,148 toneladas de drogas. «Con esto damos un duro golpe a la narrativa que dice que Venezuela es un país que facilita el tráfico de droga. Con esto llevamos 7.148 kg de droga decomisada», apuntó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Madres de presos políticos en Venezuela: "¿Por qué no nos dicen dónde están?"
Madres de presos políticos en Venezuela: «¿Por qué no nos dicen dónde están?»
Venezuela
Comisiones permanentes de la Asamblea Nacional fueron conformadas este 13Ene, así quedaron
Venezuela
El enfrentamiento entre los Clinton y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados escaló esta semana después de que Bill y Hillary Clinton se negaran a testificar en la investigación que el panel republicano conduce sobre el delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein.  
Bill y Hillary Clinton se niegan a testificar en el caso Epstein, el Congreso podría emitir esta seria acusación en su contra
EEUU