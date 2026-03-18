Venezuela

Delcy Rodríguez también cambió a los comandantes de la Dgcim y Guardia de Honor Presidencial

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a nuevos comandantes de la Guardia de Honor Presidencial y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en medio de varios cambios de gabinete.

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Rodríguez designó más temprano a Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, tomando el cargo de Vladímir Padrino. Esta medida generó los cambios en la Dgcim y la Guardia de Honor, puesto que encabezaba ambos organismos.

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En primera instancia, Rodríguez designó al general de división Henry Navas Rumbos como comandante de la Guardia de Honor. Se trata de un militar con décadas dentro de la institución castrense.


Navas tendrá la «firme determinación de garantizar la protección del Jefe de Estado, la seguridad de la nación y la estabilidad institucional», dijo Rodríguez. «Estoy segura de que sabrá desempeñar esta alta responsabilidad con honor patriota y absoluta lealtad», acotó.

DIRECTOR DE LA DGCIM

Por otra parte, Rodríguez también nombró a Germán Gómez Lárez como el director de la Dgcim. Cuenta con una amplia trayectoria en áreas marítimas, acuáticas y logísticas en materia de puertos.

«Estará asumiendo con lealtad y disciplina la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de protección del Estado y garantizar la paz y estabilidad de la República», acotó Rodríguez.

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Gómez fue designado en septiembre de 2023 como presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). Un año después, pasó a presidir Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) y lideró la intervención de los puertos del país.

Estas dos designaciones se dieron el mismo día en que Delcy Rodríguez hizo varios cambios en su gabinete. Más allá del nuevo ministro de Defensa, también se dieron nombramientos en otras carteras, como Energía Eléctrica, Transporte y Trabajo.

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