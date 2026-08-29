Delcy Rodríguez se pronunció sobre «histórico» acuerdo petrolero con Estados Unidos: esto dice el comunicado

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció este viernes, 28 de agosto, sobre el acuerdo petrolero entre el país y Estados Unidos.

«Esta iniciativa es producto del fortalecimiento de la relación entre Venezuela y los Estados Unidos, y facilitará un importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo de nuestra industria de los hidrocarburos», expresó Rodríguez por medio de un comunicado.

«Agradezco altamente al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, así como al secretario de Estado, Marco Rubio, y al gobierno estadounidense por su disposición en el desarrollo de este acuerdo, que representa un hito histórico en las relaciones bilaterales entre Venezuela y los EEUU», se agrega en el texto.

Asimismo, se indicó que «el acuerdo permitirá incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados. Se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100 mil millones de dólares y más de 209 mil millones de dólares en tributos para el Estado».

«Estas inversiones contribuirán no solo a la recuperación y modernización de nuestra industria, sino también al crecimiento económico de nuestro país, a la seguridad energética de nuestro hemisferio y a un mayor equilibrio en los mercados internacionales», acotó Rodríguez.

«Nuestro objetivo es avanzar hacia la consolidación de una potencia energética productora, poniendo nuestras inmensas reservas al servicio del desarrollo nacional, la generación de empleos, el incremento del ingreso de nuestros trabajadores y el bienestar de nuestro pueblo», finalizó.

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LO CONFIRMÓ TRUMP

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el acuerdo petrolero con Venezuela, destacando que el mismo duplicará las reservas petroleras del país norteamericano.

Según sus propias palabras, se trata ‘del acuerdo petrolero más grande de la historia’ con Venezuela, tras la reanudación de las relaciones entre ambos países.

«¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!», declaró Trump en su red Truth Social.

El presidente norteamericano aseguró el «control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela».

«La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo», añadió Trump.

«Este acuerdo es una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano. Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump está impulsando victorias de ‘América Primero’: asegurando reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro Hemisferio y reduciendo los precios de la gasolina aquí en casa», agregó luego Rubio en su cuenta de la red social X.

«Para el pueblo venezolano, este acuerdo traerá casi 100 mil millones de dólares en inversión privada, apoyará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela», afirmó.