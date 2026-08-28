Trump anunció ‘el acuerdo petrolero más grande de la historia’ con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche de este viernes 28 de agosto, un acuerdo petrolero con Venezuela que duplicará las reservas petroleras del país norteamericano.

Según sus propias palabras, se trata ‘del acuerdo petrolero más grande de la historia’ con Venezuela, tras la reanudación de las relaciones entre ambos países.

«¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!», declaró Trump en su red Truth Social.

El presidente norteamericano aseguró el «control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela».

«La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo», añadió Trump.