Delcy Rodríguez reveló el número de apartamentos afectados en Fuerte Tiuna tras ataque de EEUU

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, indicó este sábado que el ataque estadounidense el 3 de enero dejó un total de 463 apartamentos afectados por los bombardeos en Fuerte Tiuna, por lo que anunció la recuperación de esta infraestructura.

«Fue uno de los urbanismos afectados por infame ataque del 3 de enero, por lo que estamos haciendo despliegues de programas y dando atención integral, en materia de salud. Más de 463 apartamentos fueron afectados por las explosiones», dijo a VTV desde esa localidad.

Es por ello que, precisó, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; Nahum Fernández y el ministro Juan José Ramírez, atienden la situación.

«Viendo para reparar lo más pronto posible, que esté recuperado. Es la instrucción: que recuperemos de manera inmediata estos apartamentos que impactados por el ataque», acotó Delcy Rodríguez.

Para apoyar a los habitantes, la mandataria añadió que están haciendo «despliegue de alimentación con todos nuestros programas, los mercados a cielo abierto, las bodegas móviles, una atención integral, que incluye, de igual manera, atención en materia de salud, atención en materia de reparación de las viviendas afectadas».

DETALLES SOBRE LOS FONDOS SOBERANOS

Por otro lado, Delcy Rodríguez reiteró que crearon dos fondos soberanos y esta semana «estaremos trabajando con el gabinete económico y con el gabinete de servicios públicos».

«El primer fondo soberano será para la protección social. Que cualquier ingreso derivado de la producción petrolera, de gas, vaya justamente para atender el ingreso de nuestros trabajadores. Para atender los programas en salud, en alimentación, en educación y en vivienda», añadió.

De igual forma, resaltó que el segundo fondo soberano será «para los servicios públicos y la infraestructura. Para el agua, para el gas, para la electricidad y para la vialidad. Son dos fondos soberanos, con una plataforma tecnológica que transparente completamente el uso de esos fondos. Esos fondos son para el pueblo venezolano».

«Esos fondos son para, bueno, equilibrar socialmente desigualdades, inequidades, y esos fondos van a estar al servicio de nuestro pueblo. En su momento, cuando empiecen a ingresar los dividendos de la venta del petróleo, nosotros iremos informando cuánto hay en el fondo. El pueblo venezolano debe saber, y vamos a informar también en qué se va a gastar en los fondos soberanos para las áreas que ya hemos mencionado», finalizó Delcy Rodríguez.