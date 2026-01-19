Venezuela

Delcy Rodríguez revela planes para incrementar producción de oro y «minerales estratégicos»

Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
Foto: Prensa Presidencial

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reveló este lunes la existencia de planes para aumentar la producción de oro y otros minerales estratégicos, lo que permitiría el ingreso de divisas extranjeras al país.

Rodríguez encabezó una reunión de trabajo del «Motor de minería e industrias básicas» desde el Palacio de Miraflores. Acompañada de varios miembros de su gabinete, informó de los proyectos para el sector.

años
EN VARGAS l Golpearon y quemaron las manos de su hija de ocho años con un carbón encendido
Jorge Rodríguez dice que los puntos rojos «no violan» la ley y anuncia la «toma» de 70 ciudades por inicio de la campaña
Transacciones en criptomonedas han crecido mucho en el país: Esta es la impactante cifra que reveló un experto

«Estos planes los estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado. Un plan de oro para el incremento de la producción. Otro para la producción de hierro, bauxita y los minerales estratégicos para el desarrollo industrial de Venezuela», dijo Rodríguez.


La mandataria aseguró que, a la vez que se incrementa la producción, estos planes proyectan la «generación de divisas para nuestro país». Así pues, espera alcanzar la «recuperación y estabilidad económica».

RODRÍGUEZ PROYECTA INCREMENTO

Delcy Rodríguez adelantó que, de acuerdo a las proyecciones, este año debería incrementarse en un 30% la producción de oro, un mineral que calificó como un «mineral estratégico para la nación».

«El oro es para el desarrollo de nuestro pueblo, para el desarrollo social, para el desarrollo económico, la utilización y el empleo de nuestro recurso en la felicidad del pueblo venezolano», afirmó Rodríguez.

Igualmente, Rodríguez aseguró que durante el 2025 extrajeron 9,5 toneladas de oro en el país. La producción en el sector privado incrementó en un 34,8%, mientras que el público llegó hasta el 81%.

Rodríguez concluyó que se debe aprobar una ley que «permita la captación de importantes flujos de inversión internacional», aunque subrayó que este proyecto debe ser «acompañado del trabajo conjunto con empresas venezolanas».

