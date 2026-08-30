«Ese acuerdo es para que las reservas dejen de ser una cifra inerte»: Delcy Rodríguez reivindicó convenio petrolero con EEUU

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se refirió este sábado al histórico acuerdo petrolero con Estados Unidos y aseguró que permitirá que el crudo deje de ser una cifra fría para convertirse en bienestar y felicidad para los venezolanos.

“Ese acuerdo es para que las reservas dejen de ser una cifra inerte, fría y se convierta en felicidad social y económica para el pueblo de Venezuela”, afirmó, en el marco de la entrega de viviendas recuperadas en la parroquia Urimare, en La Guaira.

Este acuerdo implica la explotación de unos 65.000 millones de barriles de crudo de las reservas probadas de Venezuela.

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Destacó que se trata de un convenio que derivará en “un gran impulso” para contribuir con el desarrollo del país, y en la atención de las necesidades de la población.

“Esto que estamos haciendo es para el desarrollo del país, pero, sobre todo, para atender a los venezolanos”, precisó.

Incluso, adelantó que las inversiones procedentes de este acuerdo servirán para la creación de puestos de trabajo y mejoras salariales. “Que exista más empleos, mejores salarios, tener servicios públicos”, sentenció la mandataria encargada.